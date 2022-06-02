AirPods Pro 2, önceki nesil ile aynı tasarımı paylaşacak

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AirPods markası ile kablosuz kulaklık pazarını tamamen değiştiren Apple, 2019 yılında ilk üst seviye AirPods modelini tanıtmıştı. AirPods Pro, silikon uçları ve aktif gürültü engelleme desteği ile oldukça beğenilmişti. Apple, bu yılın sonunda AirPods Pro’yu güncelleyecek. Görünüşe göre yeni AirPods Pro, eskisi ile neredeyse aynı gözükecek.

Tasarım değişikliği sunmayacak

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ming-Chi Kuo, yeni nesil AirPods Pro’nun yeni bir tasarım ile geleceğini belirtmişti. Ming-Chi Kuo, tasarım hakkında detaylı bilgiler vermese de Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın AirPods Pro’yu daha kompakt yapmaya çalıştığını ve bu doğrultuda AirPods Pro’nun köksüz bir tasarım ile gelebileceğini belirtmişti. Bu doğrultuda yeni nesil AirPods Pro’nun Galaxy Buds veya Pixel Buds’a benzer bir tasarım ile gelmesi bekleniyordu. Ancak Gurman, Apple’ın AirPods Pro’yu küçültmekte zorlandığını ve daha kompakt prototiplerde anten ve mikrofon sorunları yaşadığını belirtmişti. Görünüşe göre Apple, daha kompakt AirPods Pro fikrinden vazgeçmiş.

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Geçtiğimiz yıl AirPods Pro’nun yeni bir tasarıma sahip olmayacağını belirten MacRumors, bu bilgiyi tekrar veriyor. Konsept tasarımcı Ian Zelbo, MacRumors’un iddialarına göre ikinci nesil AirPods Pro’nun konsept tasarımını paylaştı. Cihaz, önceki nesil ile neredeyse tıpa tıp aynı gözüküyor.

Yeni AirPods Pro cilt algılama teknolojisi ile gelecek

Apple’ın yeni nesil AirPods Pro’da kızılötesi sensör kullanacağı belirtilmişti ancak tasarımlarda görüldüğü üzere Apple bundan vazgeçmiş. İkinci nesil AirPods Pro, üçünü nesil AirPods’ta kullanılan cilt algılama sensörlerini kullanacak. Bulunduğu yüzeyin içerdiği su oranını ölçerek cilt olup olmadığını algılayan bu sensörler, önceki nesile göre daha gerçek bir kulak algılama deneyimi sunacak. Birinci nesil AirPods Pro, optik sensörler kullanıyordu bu nedenle kulaklıklar, bulundukları ortamın cilt veya başka bir yüzey olduğunu anlayamıyordu.

Ses çıkartabilen yeni şarj kutusu

AirPods Pro’nun diğer bir yeniliği ise şarj kutusunda olacak. AirPods Pro 2’nin şarj kutusu, ufak bir hoparlör çıkışı barındırıyor. Yeni nesil şarj kutusu, kaybolması dahilinde ses çıkarabilecek ve Find My uygulaması ile daha rahat kullanım sunacak. AirTag cihazları ile fiziksel güvenliğe önemi arttıran Apple, bu doğrultuda devam edecek gibi gözüküyor. Ming-Chi Kuo ise tasarımda bazı değişiklikleri onayladı ve görsellerin gerçekliğini arttırmış oldu.

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Şarj kutusunda ufak değişiklikler barındıracak ancak onun dışında oldukça benzer bir tasarım sunacak yeni nesil AirPods Pro, bu senenin sonlarında tanıtılacak. AirPods Pro 2’nin Apple’ın kayıpsız ses kodeğini desteklemesi bekleniyor.

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Yeni nesil AirPods Pro, benzer bir tasarım ile gelecek