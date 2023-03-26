Yeni nesil AirPods Pro, USB-C şarj kutusu ile gelecek

Yenilenen AirPods Pro 2’de donanım değişikliği olacak mı henüz bilinmiyor. Bu haftanın başlarında yayınlanan iOS 16.4 RC sürümünde keşfedilen yeni AirPods’lardan birinin bu model olduğu söyleniyor.
Mevcut AirPods Pro’nun şarj kutusu, yerleşik hoparlör, askı, Bul desteği için U1 çipi, Apple Watch şarj cihazıyla uyumluluk dahil birkaç yenilik sunuyor. Apple’ın iPhone 15 modellerinde USB-C’ye geçmesi bekleniyor. AirPods Pro şarj kutusunun da USB-C olması mantıklı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)