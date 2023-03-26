AirPods bir işitme cihazı olabilir mi? 1 hf. önce eklendi

Yenilenen AirPods Pro 2’de donanım değişikliği olacak mı henüz bilinmiyor. Bu haftanın başlarında yayınlanan iOS 16.4 RC sürümünde keşfedilen yeni AirPods’lardan birinin bu model olduğu söyleniyor.

Mevcut AirPods Pro’nun şarj kutusu, yerleşik hoparlör, askı, Bul desteği için U1 çipi, Apple Watch şarj cihazıyla uyumluluk dahil birkaç yenilik sunuyor. Apple’ın iPhone 15 modellerinde USB-C’ye geçmesi bekleniyor. AirPods Pro şarj kutusunun da USB-C olması mantıklı.

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Yeni nesil AirPods Pro, USB-C şarj kutusu ile gelecek