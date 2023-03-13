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    Anlık Bildirim

    AirPods kulaklıklara işitme desteği eklenebilir

    AirPods kulaklıklar yakın zamanda bir işitme cihazının yerini alabilecek. Apple teknolojik ve düzenleme açısından gerekli adımları atmak için planlamalar yapıyor.
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    AirPods Tam Boyutta Gör
    Tam kablosuz kulaklık pazarının en büyük hâkimi durumundaki Apple AirPods yine de sayısız oyuncu tarafından kuşatılmış durumda. Farklılaşma adına Apple bu ürünlere yeni özellikler ekleyebilir.

    AirPods işitme desteği

    Kulaklık sınıfında işitme desteği aslında yeni değil. Bazı markalar sadece işitme engellilere yönelik kulaklık geliştirirken Samsung gibi markalar da ürünlerine bu desteği ekleme yoluna gidiyor. Apple da benzer bir teknoloji peşinde.

    Gelen bilgilere göre firma AirPods ürünlerinde işitme engellilere yönelik olarak bazı destekler sunacak. Normalde Canlı Dinleme ve Sohbet Güçlendirme özellikleriyle Apple belirli bir oranda işitme engellilere destek oluyordu ancak tamamen bir işitme cihazının yerini alabilecek özellikler yoktu.

    Bununla birlikte bu, hemen gerçekleşebilecek bir özellik değil. Öncelikle ABD İlaç Kurumu tarafından böyle bir projenin onaylanması gerekiyor. Bu bakımdan Apple’ın bir veya iki yıl içerisinde projeyi tamamlayabileceği tahmin ediliyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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