AirPods kulaklıklara işitme desteği eklenebilir

Tam Boyutta Gör Tam kablosuz kulaklık pazarının en büyük hâkimi durumundaki Apple AirPods yine de sayısız oyuncu tarafından kuşatılmış durumda. Farklılaşma adına Apple bu ürünlere yeni özellikler ekleyebilir.

AirPods işitme desteği

Kulaklık sınıfında işitme desteği aslında yeni değil. Bazı markalar sadece işitme engellilere yönelik kulaklık geliştirirken Samsung gibi markalar da ürünlerine bu desteği ekleme yoluna gidiyor. Apple da benzer bir teknoloji peşinde.

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Gelen bilgilere göre firma AirPods ürünlerinde işitme engellilere yönelik olarak bazı destekler sunacak. Normalde Canlı Dinleme ve Sohbet Güçlendirme özellikleriyle Apple belirli bir oranda işitme engellilere destek oluyordu ancak tamamen bir işitme cihazının yerini alabilecek özellikler yoktu.

Bununla birlikte bu, hemen gerçekleşebilecek bir özellik değil. Öncelikle ABD İlaç Kurumu tarafından böyle bir projenin onaylanması gerekiyor. Bu bakımdan Apple’ın bir veya iki yıl içerisinde projeyi tamamlayabileceği tahmin ediliyor.

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AirPods bir işitme cihazı olabilir mi?