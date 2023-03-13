AirPods kulaklıklara işitme desteği eklenebilir

AirPods işitme desteği
Kulaklık sınıfında işitme desteği aslında yeni değil. Bazı markalar sadece işitme engellilere yönelik kulaklık geliştirirken Samsung gibi markalar da ürünlerine bu desteği ekleme yoluna gidiyor. Apple da benzer bir teknoloji peşinde.
Gelen bilgilere göre firma AirPods ürünlerinde işitme engellilere yönelik olarak bazı destekler sunacak. Normalde Canlı Dinleme ve Sohbet Güçlendirme özellikleriyle Apple belirli bir oranda işitme engellilere destek oluyordu ancak tamamen bir işitme cihazının yerini alabilecek özellikler yoktu.
Bununla birlikte bu, hemen gerçekleşebilecek bir özellik değil. Öncelikle ABD İlaç Kurumu tarafından böyle bir projenin onaylanması gerekiyor. Bu bakımdan Apple’ın bir veya iki yıl içerisinde projeyi tamamlayabileceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez