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    2022 model Apple TV 4K’nın işlemcisinde bir gariplik fark edildi

    Akıllı TV kutularında süper hızlı işlemcilere yer veren Apple, geçtiğimiz haftalarda 2022 model Apple TV 4K’yı duyurmuştu. Cihazın kullanıcılara ulaşması ile işlemcisinde bir gariplik keşfedildi.
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    Yeni nesil Apple TV'de kullanılan A15 işlemcisi kırpılmış Tam Boyutta Gör
    Android TV tarafında Nvidia Shield cihazlarını bile gölgede bırakan performansa sahip Apple TV 4K, geçtiğimiz haftalarda A15 Bionic işlemcisi ile güncellenmişti. Önceki nesil Apple TV’ye göre ciddi performans artışına sahip cihaz, yavaş yavaş kullanıcılara ulaşmaya başladı. Siparişlerin kullanıcılara ulaşması ile cihazda bir gariplik keşfedildi.

    Apple TV 4K modelindeki A15 Bionic 5 çekirdekten oluşuyor

    İlk kez iPhone 13 modelinde kullanılan A15 Bionic, standart iPhone ve Pro iPhone modelleri arasında farklı grafik çekirdek sayılarına sahipti. Ayrıca Apple, daha önce M1 ve M2 işlemcilerinde grafik çekirdeği konusunda kırpmaya gitmişti ancak görünüşe göre firma, bu sefer CPU çekirdeğinde de bir kırpmaya gitmiş. Macrumors tarafından gelen bilgiye göre yeni nesil Apple TV 4K’de kullanılan A15 Bionic, 6 CPU çekirdeği yerine 5 CPU çekirdeğine sahip. Ayrıca GPU çekirdek sayısı da iPad mini 6’da olduğu gibi 4 olarak belirtiliyor.

    A15 Bionic’in muhteşem performansı zaten Apple TV gibi bir cihaza fazla olduğundan firmanın çekirdek kırpması kullanıcılar tarafından fark edilmeyecektir ancak bu durum elbette alışılmadık bir olay. Görünüşe göre firma, yeni yonga setleri özelleştirerek farklı ürünlerinde kullanmaya devam edecek.

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