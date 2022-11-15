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    Samsung gelecek yıl akıllı telefon üretimini 30 milyon azaltacak

    Samsung'un 2023 yılında akıllı telefon sevkiyatlarını azaltmayı planladığı bildiriliyor. Talebin düşmeye devam edeceğine inanan şirket üretimde 30 milyon adet kesintiye gidecek.
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    Samsung gelecek yıl akıllı telefon üretimini 30 milyon azaltacak Tam Boyutta Gör
    Yıllardır dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticisi olan Samsung, son satış hedeflerini tutturamadı. Covid-19'dan kaynaklanan tedarik zinciri sorunları ve bazı ülkelerdeki kötü ekonomik durum Güney Koreli şirketin planlarını alt üst etti.

    Taiwan Economic Daily tarafından servis edilen habere göre Samsung gelecek yıl akıllı telefon sevkiyatlarını %13 oranında azaltmayı planlıyor. Şirket akıllı telefon üretimini yaklaşık 30 milyon adet azaltacak zira talebin düşmeye devam edeceğine inanıyor.

    En ağır darbeyi MediaTek alacak

    Samsung'un bu seferki üretim kesintisi şirket için başlangıçta ana satış gücü olarak görülen orta ve düşük seviye A ve M serisi modelleri kapsayacak. Dolayısı ile tedarik zincirindeki MediaTek, Largan ve diğerler şirketler alınan bu karardan etkilenecek.

    Samsung gelecek yıl akıllı telefon üretimini 30 milyon azaltacak Tam Boyutta Gör
    MediaTek ağırlıklı olarak yonga seti, Largan lens modülleri ve Shuanghong soğutma modülleri tedarik ediyor. Uzmanlara göre en ağır darbeyi Samsung ile en yakın ilişkiye sahip olan ve en çok bileşen tedarik eden MediaTek firması alacak.

    Araştırma kuruluşu Canalys'in son verilerine göre Samsung şu anda akıllı telefon pazarında yaklaşık %22'lik payla lider konumda. Şirket üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla pazar payını artırmayı başardı. Ancak yıllık bazda %8'lik bir düşüş söz konusu.

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