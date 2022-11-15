Samsung gelecek yıl akıllı telefon üretimini 30 milyon azaltacak

Taiwan Economic Daily tarafından servis edilen habere göre Samsung gelecek yıl akıllı telefon sevkiyatlarını %13 oranında azaltmayı planlıyor. Şirket akıllı telefon üretimini yaklaşık 30 milyon adet azaltacak zira talebin düşmeye devam edeceğine inanıyor.
En ağır darbeyi MediaTek alacak
Samsung'un bu seferki üretim kesintisi şirket için başlangıçta ana satış gücü olarak görülen orta ve düşük seviye A ve M serisi modelleri kapsayacak. Dolayısı ile tedarik zincirindeki MediaTek, Largan ve diğerler şirketler alınan bu karardan etkilenecek.
Araştırma kuruluşu Canalys'in son verilerine göre Samsung şu anda akıllı telefon pazarında yaklaşık %22'lik payla lider konumda. Şirket üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla pazar payını artırmayı başardı. Ancak yıllık bazda %8'lik bir düşüş söz konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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