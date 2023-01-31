Yeni nesil Audi A8'in tasarımı Grandsphere konseptiyle çok benzer olacak

Tam Boyutta Gör Premium segmentte Mercedes S-Serisi yenilendi ve EQS isimli %100 elektrikli bir versiyona kavuştu. Aynı şekilde BMW 7 Serisi de elektrikli versiyonu i7 ile birlikte piyasaya sürüldü. Audi'nin henüz bu segmentte rakiplerine karşı bir cevabı yok ancak bu durum 2024'te değişebilir.

2024'te tanıtılması beklenen yeni nesil Audi A8'in sadece %100 elektrikli sedan olarak satışa sunulabileceği konuşuluyor. Amiral gemisi model, tasarım olarak büyük oranda Audi Gransphere konseptine benzeyecek. Söz konusu konsept, Alman markanın "küre" temalı dört konseptinden biri olarak 2021 yılında tanıtılmıştı.

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Audi'nin tasarım patronu Marc Linchte, Autocar'a yaptığı açıklamada Grandsphere konseptinin yeni nesil A8'in tasarımına çok yakın olduğunu belirtmiş. Şunu da belirtmekte fayda var ki yeni A8 doğrudan bu konseptin kopyası olmayacak ancak çoğu tasarım çizgisinden esinleneceği kesin. Porsche ile ortak geliştirilen PPE platformu üzerine yükseleceği belirtilen modelin A8 E-Tron olarak isimlendirilebileceği de bahsi geçen detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör 'Kara yolu için tasarlanmış özel jet' olarak tanımlanan Audi Grandsphere konsepti, proporsiyon olarak mevcut A8 L'den bile daha büyük bir otomobil. Öyle ki, 5.35 metre uzunluk ve 3.2 metre aks mesafesi gibi ölçüler söz konusu. Bu da demek oluyor ki, yeni nesil Audi A8, konsept ile benzer ölçülere sahip olması durumunda %100 elektrikli olmanın da verdiği avantaj ile daha geniş ve ferah bir yaşam alanı sunabilir.

Teknik detaylar henüz belli değil ancak Grandsphere konseptinin çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğunu biliyoruz. Toplam 710 beygir güç ve 960 Nm tork üreten bu motorlar, konseptin 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyenin biraz üzerinde tamamlamasını sağlıyor. 750 km menzil vadeden 120 kWsa'lik batarya, 800V şarj teknolojisi, 270 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği gibi özellikler de konseptin teknik detayları arasında.

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Yeni nesil Audi A8'in tasarımıyla ilgili dikkat çekici açıklama