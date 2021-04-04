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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil iMac daha büyük ekranla gelebilir

    Apple’ın son dönemde teknoloji dünyasının gündeminde üst sıralarda yer edinen M1 yongasıyla gelmesi beklenen yeni iMac’ler görünüşe göre ekran tarafında da güncellemeye sahne olacak.
    04 Nisan 2021, 21:00 (1 hf.)
    2,9b
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yeni nesil iMac daha büyük ekranla gelebilir
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    Teknoloji devi Apple’ın son dönemde çözümlerinde kullandığı yonga başlığında Intel’i terkederek kendi geliştirdiği işlemciye geçiş yapması dikkat çekmişti.

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    Yeni iMac daha büyük ekranla gelebilir

    İddialara göre kalbine Apple M1 yongasını taşıması beklenen yeni nesil iMac’ler ekran başlığında da güncellenecek. Hatırlayacağınız üzere Daha önce daha ince çerçeveli ve metal alt bölmeden arındırılmış Pro Display XDR benzeri bir ekranın kullanılacağı raporu paylaşılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Gigabyte, 43’’ 4K 144 Hz oyuncu monitörünü sergiledi"

    Bir Twitter kullanıcısının paylaşımına göre Apple 27’’ seçeneğini daha büyük bir ekranla güncelleyecek. Bu da daha önceki paylaşımları göz önünde bulunduracak olursak Pro Display XDR’da da olduğu gibi 32’’ boyutunu akıllara getiriyor.

    Yeni nesil iMac daha büyük ekranla gelebilir
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    2012 yılından bu yana değişikliğe gidilmeyen iMac'te böylelikle uzun bir aradan sonra değişikliğe gidilmiş olunacak. Ayrıca ilk satışa sunulan Mac'lerle benzer şekilde renkli seçeneklerin sunulması da gündemde.



    https://www.macrumors.com/2021/04/03/imac-big-display-leak/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    daha iyi , bence 30'' mantıklı olur
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