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    Ev işlerini yapacak robotlar ne zaman gelecek? Uzmanlara göre uzakta değiller

    Robotlar çok da uzakta olmayan bir gelecekte evimizdeki işleri yapmaya başlayacaklar. Bu insansı makineler her türlü genel amaçlı görevi üstlenerek büyük bir kolaylık sunacaklar.
    Ev işlerini yapacak robotlar 10 yıl içinde gelecek Tam Boyutta Gör
    Cumartesileri televizyonda yayınlanan Jetgiller çizgi filmini yakalamışsanız oradaki Rosie adlı robotu muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Rosie, ailenin insansı ev robotuydu ve evdeki tüm işleri yapıyordu. Jetgiller, 2062 yılında geçse de Rosie gibi robotlar düşündüğümüzden daha erken hayatımıza girebilir. Ev işleri ve genel amaçlı görevler için robot tasarlayan Sanctuary AI firmasının CEO'su Geordie Rose'a göre bu gelişme 10 yıldan daha az bir sürede gerçekleşecek.

    Ev robotları geliyor

    Rose’un yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeler kullanılıyor: “Teknolojinin şu anda ilerlediği hızda on yıl sonsuzluk demek. Biliyorsunuz, her ay yapay zeka dünyasında köklü değişikliklere yol açacak yeni gelişmeler oluyor.”

    Ev işlerini yapacak robotlar 10 yıl içinde gelecek Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Sanctuary AI firmasının Phoenix olarak adlandırılan insansı robotu bu yılın başlarında bir perakende mağazasında çalıştı. Phoenix, burada temizlikten ürün paketlemeye kadar onlarca iş üzerinde çalıştı. Hatta normalde robotlar için zor olan poşetleme işlemini bile yapabildi. Şimdi ise Sanctuary AI, insansı robotunu eğitmek için filmler kullanarak onu daha da çevik ve verimli hale getirmeyi planlıyor. Gerekli görevler filme alındıktan sonra, hareketlerin yeniden yapılandırılabilmesi için dijital ortama aktarılması planlanıyor.

    Böylece robotun yapay zeka kısmı, görevlerde ustalaşana kadar sanal bir ortamda alıştırma yapabilecek. Bu yapıldıktan sonra, robotun aynı eylemleri gerçek dünyada tekrarlaması daha da kolay olacak. Ek olarak Phoenix şimdiden insanlara hem profesyonel hem de ev işlerinde yardımcı olma konusunda oldukça etkili görünüyor. Bu kadar çok genel amaçlı görevi üstlenebilen bir makinenin etkisini göz ardı etmek oldukça zor. Kesin olan bir şey var: Rose, bu tür robotların yaygınlaşacağını ve yepyeni bir popüler pazar yaratacağını öngörüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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