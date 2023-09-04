Ev işlerini yapacak robotlar ne zaman gelecek? Uzmanlara göre uzakta değiller

Rose’un yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeler kullanılıyor: “Teknolojinin şu anda ilerlediği hızda on yıl sonsuzluk demek. Biliyorsunuz, her ay yapay zeka dünyasında köklü değişikliklere yol açacak yeni gelişmeler oluyor.”
Böylece robotun yapay zeka kısmı, görevlerde ustalaşana kadar sanal bir ortamda alıştırma yapabilecek. Bu yapıldıktan sonra, robotun aynı eylemleri gerçek dünyada tekrarlaması daha da kolay olacak. Ek olarak Phoenix şimdiden insanlara hem profesyonel hem de ev işlerinde yardımcı olma konusunda oldukça etkili görünüyor. Bu kadar çok genel amaçlı görevi üstlenebilen bir makinenin etkisini göz ardı etmek oldukça zor. Kesin olan bir şey var: Rose, bu tür robotların yaygınlaşacağını ve yepyeni bir popüler pazar yaratacağını öngörüyor.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.