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    İnsansı robotlar artık insanlar kadar hızlı hareket ediyor: İşte etkileyici video

    İnsansı robotlardaki gelişim hız kesmeden devam ediyor. Sanctuary AI tarafından geliştirilen Phoenix robotunun yeni videosu ise artık insanlar kadar hızlı hareketin mümkün olduğunu gösteriyor.
    İnsansı robotlar artık insanlar kadar hızlı hareket ediyor Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar onlarca insansı robot videosu izlemiş olsak da aslında çoğu video bu robotların pek de “insansı” olmadığını gösteriyordu, ancak bu seferki farklı. Sanctuary AI tarafından geliştirilen Phoenix robotunun yeni videosu insana yakın hızlarda tamamen otonom olarak çalışıyor. Bu da onu Tesla’nın Optimus veya Figure’ün robotlarından ayrıştırıyor.

    Phoenix, bir insan kadar hızlı hareket ediyor

    Sanctuary AI, Phoenix'e işleri nasıl yapacağını göstermek için yoğun bir şekilde teleoperasyon (robotun uzaktan insan tarafından kontrol edilmesi) kullandığını ve simülasyonda ciddi eğitimler uyguladığını belirtiyor. Bununla birlikte firma, Phoenix'i şimdiye kadar hiç yürütmedi, hatta mevcut sürümlerinde ayakları bile yok ve tekerlekli bir platform üzerinde duruyor. Ancak firma yürüme işinden ziyade robotun ellerine ve işleri yapışına odaklanıyor.

    Sanctuary AI’ın insansı robotu bugüne kadar gördüğümüz en detaylı insana benzeyen ellere sahip. Hemen üstteki X (Twitter) videosunda tamamıyla otonom şekilde hareket eden Phoenix'i ve ellerini görebilirsiniz. Oldukça akıcı, hızlı ve doğal görünüyor; Bu, diğer robotlarda görmediğimiz bir şey.

    İnsansı robotlar artık insanlar kadar hızlı hareket ediyor Tam Boyutta Gör
    Peki Sanctuary AI bunu nasıl yapıyor? Aslında firma bu hızı, gücü ve hassasiyeti yakalamak için Tesla ve diğer insansı robot firmalarından daha farklı bir yaklaşım kullanıyor. Tesla Optimus ve Figure 01 gibi robotların çoğu eklemi, dolayısıyla elleri elektrik motorları ile çalıştırılıyor. Sanctuary AI ise Phoenix’te hidrolik kullanıyor.

    Bir insan elinin neler yapabildiğini bir düşünün… Bir yumurta kırmak, ağır bir valizi taşımak, hassas bir şekilde çizim yapmak bunlardan bazıları. Sanctuary’ye göre hidrolik teknolojisi hassasiyet, hız ve güç unsurlarını sağlayabilen mevcut tek teknoloji. Ek olarak Sanctuary, diğerlerinin aksine doğrudan tam görev eğitimi yerine en temel eğitimleri uyguluyor. Firma, tüm bir görev yerine ellerden gelen veriler üzerinde eğitim uyguluyor. İnsan elinin yapabildiği 33 farklı kavrama teleoperasyon ve simülasyonlarla Phoenix'in ellerine aktarılıyor.

    Elbette her şey mükemmel değil. Hidrolik teknolojisiyle birlikte ar-ge ve bakım maliyetleri artıyor. Üstelik hidrolik bir sıvı ve sızabiliyor. Temel düzeyde spesifik eğitimler ise diğer tekniklere göre daha fazla zaman alıyor. Sanctuary'nin kurucu ortağı ve CTO'su Suzanne Gildert, süreç daha yavaş olsa da robot, hareketler arasında bağlantı kurmaya ve yeteneklerini genişletmeye başladıkça çılgın bir hızlanma oranı göstereceğini düşünüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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