İnsansı robotlar artık insanlar kadar hızlı hareket ediyor: İşte etkileyici video

Phoenix, bir insan kadar hızlı hareket ediyor
Sanctuary AI, Phoenix'e işleri nasıl yapacağını göstermek için yoğun bir şekilde teleoperasyon (robotun uzaktan insan tarafından kontrol edilmesi) kullandığını ve simülasyonda ciddi eğitimler uyguladığını belirtiyor. Bununla birlikte firma, Phoenix'i şimdiye kadar hiç yürütmedi, hatta mevcut sürümlerinde ayakları bile yok ve tekerlekli bir platform üzerinde duruyor. Ancak firma yürüme işinden ziyade robotun ellerine ve işleri yapışına odaklanıyor.
Sanctuary AI’ın insansı robotu bugüne kadar gördüğümüz en detaylı insana benzeyen ellere sahip. Hemen üstteki X (Twitter) videosunda tamamıyla otonom şekilde hareket eden Phoenix'i ve ellerini görebilirsiniz. Oldukça akıcı, hızlı ve doğal görünüyor; Bu, diğer robotlarda görmediğimiz bir şey.
Bir insan elinin neler yapabildiğini bir düşünün… Bir yumurta kırmak, ağır bir valizi taşımak, hassas bir şekilde çizim yapmak bunlardan bazıları. Sanctuary’ye göre hidrolik teknolojisi hassasiyet, hız ve güç unsurlarını sağlayabilen mevcut tek teknoloji. Ek olarak Sanctuary, diğerlerinin aksine doğrudan tam görev eğitimi yerine en temel eğitimleri uyguluyor. Firma, tüm bir görev yerine ellerden gelen veriler üzerinde eğitim uyguluyor. İnsan elinin yapabildiği 33 farklı kavrama teleoperasyon ve simülasyonlarla Phoenix'in ellerine aktarılıyor.
Elbette her şey mükemmel değil. Hidrolik teknolojisiyle birlikte ar-ge ve bakım maliyetleri artıyor. Üstelik hidrolik bir sıvı ve sızabiliyor. Temel düzeyde spesifik eğitimler ise diğer tekniklere göre daha fazla zaman alıyor. Sanctuary'nin kurucu ortağı ve CTO'su Suzanne Gildert, süreç daha yavaş olsa da robot, hareketler arasında bağlantı kurmaya ve yeteneklerini genişletmeye başladıkça çılgın bir hızlanma oranı göstereceğini düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.