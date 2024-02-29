İnsansı robotlar artık insanlar kadar hızlı hareket ediyor: İşte etkileyici video

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar onlarca insansı robot videosu izlemiş olsak da aslında çoğu video bu robotların pek de “insansı” olmadığını gösteriyordu, ancak bu seferki farklı. Sanctuary AI tarafından geliştirilen Phoenix robotunun yeni videosu insana yakın hızlarda tamamen otonom olarak çalışıyor. Bu da onu Tesla’nın Optimus veya Figure’ün robotlarından ayrıştırıyor.

Phoenix, bir insan kadar hızlı hareket ediyor

Sanctuary AI, Phoenix'e işleri nasıl yapacağını göstermek için yoğun bir şekilde teleoperasyon (robotun uzaktan insan tarafından kontrol edilmesi) kullandığını ve simülasyonda ciddi eğitimler uyguladığını belirtiyor. Bununla birlikte firma, Phoenix'i şimdiye kadar hiç yürütmedi, hatta mevcut sürümlerinde ayakları bile yok ve tekerlekli bir platform üzerinde duruyor. Ancak firma yürüme işinden ziyade robotun ellerine ve işleri yapışına odaklanıyor.

Sanctuary AI’ın insansı robotu bugüne kadar gördüğümüz en detaylı insana benzeyen ellere sahip. Hemen üstteki X (Twitter) videosunda tamamıyla otonom şekilde hareket eden Phoenix'i ve ellerini görebilirsiniz. Oldukça akıcı, hızlı ve doğal görünüyor; Bu, diğer robotlarda görmediğimiz bir şey.

Tam Boyutta Gör Peki Sanctuary AI bunu nasıl yapıyor? Aslında firma bu hızı, gücü ve hassasiyeti yakalamak için Tesla ve diğer insansı robot firmalarından daha farklı bir yaklaşım kullanıyor. Tesla Optimus ve Figure 01 gibi robotların çoğu eklemi, dolayısıyla elleri elektrik motorları ile çalıştırılıyor. Sanctuary AI ise Phoenix’te hidrolik kullanıyor.

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Bir insan elinin neler yapabildiğini bir düşünün… Bir yumurta kırmak, ağır bir valizi taşımak, hassas bir şekilde çizim yapmak bunlardan bazıları. Sanctuary’ye göre hidrolik teknolojisi hassasiyet, hız ve güç unsurlarını sağlayabilen mevcut tek teknoloji. Ek olarak Sanctuary, diğerlerinin aksine doğrudan tam görev eğitimi yerine en temel eğitimleri uyguluyor. Firma, tüm bir görev yerine ellerden gelen veriler üzerinde eğitim uyguluyor. İnsan elinin yapabildiği 33 farklı kavrama teleoperasyon ve simülasyonlarla Phoenix'in ellerine aktarılıyor.

Elbette her şey mükemmel değil. Hidrolik teknolojisiyle birlikte ar-ge ve bakım maliyetleri artıyor. Üstelik hidrolik bir sıvı ve sızabiliyor. Temel düzeyde spesifik eğitimler ise diğer tekniklere göre daha fazla zaman alıyor. Sanctuary'nin kurucu ortağı ve CTO'su Suzanne Gildert, süreç daha yavaş olsa da robot, hareketler arasında bağlantı kurmaya ve yeteneklerini genişletmeye başladıkça çılgın bir hızlanma oranı göstereceğini düşünüyor.

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İnsansı robotlar artık insanlar kadar hızlı hareket ediyor