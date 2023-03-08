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    Anlık Bildirim

    4.Nesil iPhone SE’den bilgiler gelmeye devam ediyor: iPhone 14 kılıfları ile uyumlu olacak

    Eski kasalarda amiral gemi bileşenler kullanarak uygun fiyata iPhone üreten Apple, yakında bu yaklaşımında ciddi bir değişiklik yapabilir. 4.nesil iPhone SE’den bilgiler gelmeye devam ediyor.
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    Yeni nesil iPhone SE'de kullanılacak işlemci belli oldu Tam Boyutta Gör
    iPhone 8 kasasına üst seviye bileşenler ekleyerek iPhone SE 2 ve iPhone SE 3’ü hayata geçiren Apple, gelecek model ile sonunda bir tasarım değişikliğine gidebilir. Firmanın geçtiğimiz sene iptal edilen 4.nesil iPhone SE modeli, büyük değişikliklerle tekrar geliştirilmeye başlamıştı. Görünüşe göre Apple’ın yeni planında yeni iPhone SE, oldukça premium bir cihaz olacak.

    Yeni nesil iPhone SE, A15 çipinden güç alacak

    SiliconSong tarafından yayınlanan bilgilere göre Apple, yeni nesil iPhone SE’de A15 çip setini kullanmaya devam edecek. USB-C bağlantısına ve OLED ekrana sahip olması da beklenen cihaz, iPhone 14 ile neredeyse aynı tasarıma sahip olacak. Böylece iPhone SE, iPhone 14 kılıfları ile rahatça kullanılabilecek.

    SiliconSong, cihazda kullanılacak A15 çip setini detaylandırmasa da Apple’ın bu nesilde 5 grafik çekirdeğine sahip seti kullanması bekleniyor. Firmanın bu kararı muhtemelen iPhone SE’nin uygun fiyata sahip olmasına izin verecek. Ayrıca bazı kaynaklara göre yeni SE, firmanın kendi yapımı 5G modemine sahip ilk cihaz olacak. Orta seviyede oldukça iddialı olması beklenen 4.nesil iPhone SE, muhtemelen 2024 yılında tanıtılacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 9 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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