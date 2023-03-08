4.Nesil iPhone SE’den bilgiler gelmeye devam ediyor: iPhone 14 kılıfları ile uyumlu olacak

Tam Boyutta Gör iPhone 8 kasasına üst seviye bileşenler ekleyerek iPhone SE 2 ve iPhone SE 3’ü hayata geçiren Apple, gelecek model ile sonunda bir tasarım değişikliğine gidebilir. Firmanın geçtiğimiz sene iptal edilen 4.nesil iPhone SE modeli, büyük değişikliklerle tekrar geliştirilmeye başlamıştı. Görünüşe göre Apple’ın yeni planında yeni iPhone SE, oldukça premium bir cihaz olacak.

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Yeni nesil iPhone SE, A15 çipinden güç alacak

SiliconSong tarafından yayınlanan bilgilere göre Apple, yeni nesil iPhone SE’de A15 çip setini kullanmaya devam edecek. USB-C bağlantısına ve OLED ekrana sahip olması da beklenen cihaz, iPhone 14 ile neredeyse aynı tasarıma sahip olacak. Böylece iPhone SE, iPhone 14 kılıfları ile rahatça kullanılabilecek.

SiliconSong, cihazda kullanılacak A15 çip setini detaylandırmasa da Apple’ın bu nesilde 5 grafik çekirdeğine sahip seti kullanması bekleniyor. Firmanın bu kararı muhtemelen iPhone SE’nin uygun fiyata sahip olmasına izin verecek. Ayrıca bazı kaynaklara göre yeni SE, firmanın kendi yapımı 5G modemine sahip ilk cihaz olacak. Orta seviyede oldukça iddialı olması beklenen 4.nesil iPhone SE, muhtemelen 2024 yılında tanıtılacak.

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Yeni nesil iPhone SE'de kullanılacak işlemci belli oldu