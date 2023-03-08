4.Nesil iPhone SE’den bilgiler gelmeye devam ediyor: iPhone 14 kılıfları ile uyumlu olacak

Yeni nesil iPhone SE, A15 çipinden güç alacak
SiliconSong tarafından yayınlanan bilgilere göre Apple, yeni nesil iPhone SE’de A15 çip setini kullanmaya devam edecek. USB-C bağlantısına ve OLED ekrana sahip olması da beklenen cihaz, iPhone 14 ile neredeyse aynı tasarıma sahip olacak. Böylece iPhone SE, iPhone 14 kılıfları ile rahatça kullanılabilecek.
SiliconSong, cihazda kullanılacak A15 çip setini detaylandırmasa da Apple’ın bu nesilde 5 grafik çekirdeğine sahip seti kullanması bekleniyor. Firmanın bu kararı muhtemelen iPhone SE’nin uygun fiyata sahip olmasına izin verecek. Ayrıca bazı kaynaklara göre yeni SE, firmanın kendi yapımı 5G modemine sahip ilk cihaz olacak. Orta seviyede oldukça iddialı olması beklenen 4.nesil iPhone SE, muhtemelen 2024 yılında tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez