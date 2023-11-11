iPhone SE 4’ten yeni detaylar geldi: Üst düzey kamera, USB-C ve dahası

iPhone SE 4 neler sunacak?
Bir süredir tartışmalara konu olan yeni nesil iPhone SE (4.nesil) hakkında ortaya atılan yeni iddialar, cihazın oldukça çekici bir cihaz olacağını belirtiyor. Apple’a yakın kaynakları bilinen MacRumors, iPhone SE 4 hakkında önemli iddialar ortaya attı. Bu rapora göre Ghost isimli proje altında geliştirilen cihaz, iPhone 8 tasarımını geride bırakacak ve iPhone 14’e oldukça benzer bir görünüşe sahip olacak, hatta cihazın boyutlarının iPhone 14 ile tamamen aynı olacağı belirtiliyor. 165 gram (iPhone 14'ten 6 gram daha hafif) olması beklenen cihazda Touch ID yerine Face ID kullanılacak. Cihazın prototip modellerinin gece yarısı renginde olduğu da gelen bilgiler arasında.
iPhone 15 ailesinden izler taşıyacak
Avrupa Birliği yasası gereği iPhone 15 ailesinde USB-C girişine yer veren Apple, iPhone SE’de de USB-C girişini kullanacak, ancak bu girişin USB 2.0 olması bekleniyor. MacRumors’ın son iddiası ise oldukça dikkat çekici. Siteye göre Apple, bu cihazda iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan eylem düğmesine sahip olması bekleniyor. A15 Bionic veya A16 Bionic’ten güç alması beklenen cihaz muhtemelen 2025’in ilk yarısında satışa çıkacak. Eğer firma yeni SE modeline ciddi bir zam yapmazsa, orta seviye akıllı telefon pazarında rekabet ciddi anlamda artabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.