iPhone SE 4’ten yeni detaylar geldi: Üst düzey kamera, USB-C ve dahası

Tam Boyutta Gör İlk olarak 2016 yılında karşımıza çıkan iPhone SE, Apple’ın bütçe dostu akıllı telefon olarak karşımıza çıktı ve dönemin orta seviye Android cihazlarına meydan okudu. Daha sonra iki farklı güncelleme alan iPhone SE, her zaman başarılı bir performans sunsa da cihazlar, tasarım ve batarya açısından büyük eleştirilere maruz kaldı. Görünüşe göre Apple, yeni nesil iPhone SE’de çok daha modern bir tasarıma yer verecek.

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iPhone SE 4 neler sunacak?

Bir süredir tartışmalara konu olan yeni nesil iPhone SE (4.nesil) hakkında ortaya atılan yeni iddialar, cihazın oldukça çekici bir cihaz olacağını belirtiyor. Apple’a yakın kaynakları bilinen MacRumors, iPhone SE 4 hakkında önemli iddialar ortaya attı. Bu rapora göre Ghost isimli proje altında geliştirilen cihaz, iPhone 8 tasarımını geride bırakacak ve iPhone 14’e oldukça benzer bir görünüşe sahip olacak, hatta cihazın boyutlarının iPhone 14 ile tamamen aynı olacağı belirtiliyor. 165 gram (iPhone 14'ten 6 gram daha hafif) olması beklenen cihazda Touch ID yerine Face ID kullanılacak. Cihazın prototip modellerinin gece yarısı renginde olduğu da gelen bilgiler arasında.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda iPhone SE kameralarında ciddi kırpmalar yapan Apple, yeni SE ile cihazın kamerasını bir hayli güncelleyecek. İddiaya göre yeni SE, 48 MP bir kameraya sahip olacak. Bahsi geçen kameranın iPhone 14 Pro veya iPhone 15’te kullanılan kamera ile aynı olma ihtimali bulunuyor. Cihazın kamera sistemine ön kamera dışında herhangi bir ek lens eşlik etmeyecek.



iPhone 15 ailesinden izler taşıyacak

Avrupa Birliği yasası gereği iPhone 15 ailesinde USB-C girişine yer veren Apple, iPhone SE’de de USB-C girişini kullanacak, ancak bu girişin USB 2.0 olması bekleniyor. MacRumors’ın son iddiası ise oldukça dikkat çekici. Siteye göre Apple, bu cihazda iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan eylem düğmesine sahip olması bekleniyor. A15 Bionic veya A16 Bionic’ten güç alması beklenen cihaz muhtemelen 2025’in ilk yarısında satışa çıkacak. Eğer firma yeni SE modeline ciddi bir zam yapmazsa, orta seviye akıllı telefon pazarında rekabet ciddi anlamda artabilir.

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iPhone SE 4 birçok yeniliğe sahip olacak