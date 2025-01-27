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    iPhone SE 4 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Apple'ın merakla beklenen iPhone SE 4 modelinin canlı görüntüleri ortaya çıktı. Bir sonraki uygun fiyatlı iPhone, tasarımıyla iPhone 14 Pro ve Pro Max'e benzeyecek. 
    iPhone SE 4 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bir süredir gündemden düşmüyor. Öyle ki bu modelin Apple'ın ilk 5G modeminden güç alacağı ve iPhone XR&14 gövdesi üzerine kurulacacağından bahsetmiştik. Şimdi ise telefonun nasıl görüneceğini gösteren yeni bir video sızdırıldı. En büyük sürpriz ise, Dinamik Ada (Dynamic Island) özelliğinin bu modele eklenme ihtimali....

    iPhone SE 4 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Apple'ın iPhone SE serisinin bir sonraki üyesi olacak olan iPhone SE 4, önceki modellerin kompakt yapısını geride bırakarak daha büyük bir ekran ve gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkacak. Telefonun bu yıl piyasaya sürüleceği ise artık neredeyse kesinleşmiş durumda.

    Paylaşılan görüntülere baktığımızda, telefonun ön yüzünde iPhone 14 ile benzerliğini görüyoruz. Hatta daha modern bir görünüme sahip ve Dynamic Island kesiti için alan bırakılmış. Arka tarafta ise SE modellerinden alışık olduğumuz üzere tek kamera sensörü bulunuyor. Bu da özellikle Apple'ın cihazın maliyetini düşük tutmak istemesinden kaynaklanıyor.

    Şu ana kadar bildiklerimize göre yeni iPhone SE modelinin 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Bu da Apple Intelligence'ın gelişmiş yapay zekâ yetenekleri için gerekli olacak. Öte yandan daha önce telefonun 6.1 inçlik daha büyük bir OLED ekrana sahip olacağı paylaşılmıştı. Yonga seti bölümünde ise iPhone 16 serisinde piyasaya sürülen A18 ile karşılaşabiliriz. Sonh olarak USB-C bağlantı noktası, Eylem düğmesi5G modem, 48 MP ana kamera da söylentiler arasında.

    iPhone SE 4 ne zaman çıkacak?

    Yeni iPhone SE 4 2025 modelinin bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Diğer iPhone SE modellerinin çıkış tarihi ise şu şekilde:

    • iPhone SE 1: Mart 2016
    • iPhone SE 2: Nisan 2020
    • iPhone SE 3: Mart 2022
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