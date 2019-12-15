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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil kamikaze İHA'lar için imza atıldı: Kargu-2

    STM tarafından geliştirilen kamikaze drone modeli Kargu yenileniyor. Güvenlik birimlerine 356 adet yeni nesil kamikaze İHA Kargu-2 teslim edilecek.
    12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni nesil kamikaze İHA'lar için imza atıldı: Kargu-2
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    STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen kamikaze drone modeli Kargu yenileniyor. Yeni nesil kamikaze İHA Kargu-2’nin üretilip güvenlik birimlerine teslim edilmesi için sözleşme imzalandı.

    Hedefi tespit edip kendini imha ederek saldırma yeteneklerine sahip Kargu İHA’lar güvenlik güçlerimize büyük fayda sağladı. Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı’nda aktif olarak kullanıldı.

    Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda Kargu geliştirildi ve Kargu-2 ortaya çıktı. Kargu-2 özellikle de yerleşim bölgelerindeki operasyonlarda kullanılmaya yönelik yenilikleriyle dikkat çekiyor. Bina içerisine girip, hedef tespit yapıp binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Google ve Rekabet Kurumu ön yüklü uygulamalar konusunda anlaşamadı"

    Kargu'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi. Kargu-2, yapılan geliştirmelerle çok daha uzun süre, çok daha etkin ve çok daha güç fark edilebilecek şekilde görev yapacak.

    Kargu-2 önceki modelde de olduğu gibi otonom uçuş özelliğine sahip. Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini barındırıyor. Gündüz ve gece operasyonlarında kullanılabiliyor.

    İmzalanan sözleşme kapsamında Türk güvenlik güçlerine; görev süresi, irtifası ve otonomisi artırılan, düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip 356 adet yeni nesil kamikaze İHA Kargu-2 teslim edilecek.



    https://www.aa.com.tr/ Yorum Yaz
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    WB 10 sa. en beğenilen
    Sirtini pyd’ye, pkk’ya, ypg’ye yaslayanlarin kafasina kafasina insin..
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    Ahmet DOĞAN 8 sa.
    İçine 1Kg Potasyum Nitrat Koyup Gördüğün Yerde Salacaksın Üzerlerine.
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    WB 10 sa. en beğenilen
    Sirtini pyd’ye, pkk’ya, ypg’ye yaslayanlarin kafasina kafasina insin..
    Yanıtla +11
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    kurtulus35 10 sa.
    Karga diye okudum allah affetsin.
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    GabrielPhoenix 11 sa.
    Birde yaptığımız güzel işleri pazarlayabilsek keşke
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