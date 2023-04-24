Intel yıllar sonra L4 önbellek ile geliyor

Tam Boyutta Gör Bir süredir Intel Meteor Lake işlemcileri hakkında yeni bilgiler ortalıkta dolaşıyordu. Bir süre önce bu yeni nesil işlemcilerinSeviye 4yani L4 önbellek ile geleceğine dair güçlü söylentiler gün ışığına çıkmıştı. Şimdi ise Intel tarafından alınan bir patentte bu L4 önbellekten Adamantine olarak bahsediliyor.

Yıllar sonra L4 önbellek geliyor

Tam Boyutta Gör Son olarak Intel Broadwell platformunda gördüğümüz L4 önbellek yeni serinin temel yapı taşlarından birisi olacak. Patente göre Meteor Lake olarak da bilinen 'yeni nesil SoC mimarisi' 'paket üstü önbelleklere' sahip olacak. Meteor Lake, beş farklı karodan oluşan hibrit mimariyi benimseyecek: CPU, SoC, GPU, I/O ve temel karo. Adamantine önbellek, CPU karosunun bir parçası olan L3 gibi tipik bir önbellekten çok daha hızlı erişim süresi sunacak. Intel tarafından açıklandığı üzere, L4 önbelleğin temel amacı önyükleme optimizasyonunu iyileştirmek olacak.

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Daha hızlı önyükleme süreleri elde edilecek

Tam Boyutta Gör Tipik olarak önbellekler, çekirdeklere gerekli verileri hızlı bir şekilde sağlayarak bellek alt sisteminin performansını artırmaya yarar. Ancak büyük önbellekler çok fazla veri depolayabildiğinden başka kullanım alanları da bulunuyor. Patent, Intel'in Adamantine (veya ADM) önbelleğinin yalnızca CPU ve bellek arasındaki değil, aynı zamanda CPU ve güvenlik denetleyicisi arasındaki iletişimi de geliştirebileceğini öne sürüyor. Örneğin L4, yükleme sürelerini iyileştirmek için sıfırlama sırasında önbelleklerdeki verileri korumak için kullanılabilir. Windows 10 ve Windows 11 yükleme süreleri bugün bile Intel'in platformlarında oldukça hızlı. Ancak Intel, sıfırlama sırasında kullanılabilir bellek sayesinde otomobil bilgi-eğlence sistemleri ve ev robotları gibi modern mobilite cihazlar için daha hızlı ve daha verimli BIOS çözümleri geliştirilebileceğine inanıyor.

Patentin kendisi Meteor Lake'ten bahsetmese de, patentle birlikte verilen görüntüler, Intel 4 fabrikasyon sürecinde üretilen bir karo üzerinde iki yüksek performanslı Redwood Cove ve sekiz enerji tasarruflu Crestmont çekirdeğine sahip bir işlemciyi, Intel'in Gen 12.7 mimarisine (Xe-LPG) dayalı bir grafik yonga setini, iki Crestmont çekirdeği daha içeren bir SoC karosunu ve Intel'in Foveros 3D teknolojisi kullanılarak birbirine bağlanan bir I/O yonga setini açıkça gösteriyor. Tüm bunlar ise aslında bildiğimiz Meteor Lake. Resmi olarak, Intel Meteor Lake'in 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Intel yıllar sonra L4 önbellek ile geliyor