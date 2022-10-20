Thunderbolt yeni sürümü ile hız canavarı olacak

Tam Boyutta Gör USB Uygulama Forumunun USB4 2.0 versiyonunu resmen duyurması ile birlikte Intel de Thunderbolt teknolojisinin yeni nesline küçük bir giriş yaptı. Yeni nesil Thunderbolt çoklu ekranları coşturacak.

Yeni Thunderbolt geliyor

USB4 teknolojisi bilindiği üzere Thunderbolt 3 teknolojisini temel alıyor ve 40Gbps veri aktarımlarına imkân tanıyordu. Intel iş birliğini artık daha da derinleştiriyor ve yeni nesil Thunderbolt teknolojisi USB4 2.0 versiyonunu temel alıyor.

USB 4.0 standardı resmen duyuruldu 3 yıl önce eklendi

80Gbps bant genişliğine ulaşan yeni nesil ayrıca özel bir mod sayesinde bir yöne 120Gbps yükleme ve diğer yöne de 40Gbps indirme imkânı sunuyor. DisplayPort 2.1 desteği yanında PCIe veri aktarımını da ikiye katlıyor. Önceki formatlar ile uyumluluk ve pasif kablolara destek diğer önemli özellikleri arasında.

Farklı olarak USB4 2.0 versiyonunda tercihli olarak sunulacak özelliklerin yeni Thunderbolt neslinde zorunlu olacağı belirtiliyor. Böylece Intel işlemcili sistemler avantajlı konuma geçecek. Intel gelecek yıl yeni Thunderbolt neslinin detaylarını ve final ismini paylaşacak.

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