Yeni nesil Vivo NEX, ekran altı kamera ile gelebilir

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Sektöre yakın kaynaklar, bu yılın ikinci yarısında Çinli şirket Vivo'nun bir dizi ilginç özelliğe sahip, üretken bir yeni nesil NEX akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.

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Cihazın LG Display tarafından üretilen yüksek çözünürlüklü ve kenarlardan eğimli bir şelale ekran alacağı iddia ediliyor. Ekranın boyutu belirtilmedi, ancak büyük olasılıkla çapraz olarak 6,5 inç'i aşacak. Ön kameranın doğrudan ekranın altına yerleştirildiği söyleniyor. Bu sayede, delikten ve çentikten kurtulacak; ek olarak, geri çekilebilir selfie mekanizmasının da kullanılmasına gerek kalmayacak.

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Vivo NEX 5 adıyla satışa çıkabilir

Bunlara ek olarak Zeiss optikli çok modüllü bir arka kameranın varlığından bahsediliyor. Akıllı telefon, IP68 standardına göre neme ve toza karşı korumalı bir kasaya da sahip olacak. Cihazın, 120 watt süper hızlı şarj Super FlashCharge ve 60 watt kablosuz şarj desteği ile geleceği belirtiliyor. Yeni ürün ticari pazara Vivo NEX 5 adıyla girebilir. Elbette cihaz beşinci nesil (5G) hücresel şebekelerde de çalışabilecek.

Counterpoint araştırma şirketi, koronavirüs salgınının ortasında geçen yıl akıllı telefon sevkiyatlarının 2019'a kıyasla %10 düştüğünü tahmin ediyor. Vivo ise yaklaşık % 8'lik pazar payıyla küresel pazardaki en büyük oyunculardan biri.

https://www.gizmochina.com/2021/04/05/vivo-nex-5-specs-features-leak-rumor/

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