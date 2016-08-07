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Yeni Mercedes Sprinter tamamen elektrikli bir modelle gelebilir

Geçtiğimiz günlerde tamamen elektrikli kamyon modeli Urban eTruck'ı tanıtan Mercedes-Benz, gelecek nesil Sprinter van aracında tamamen elektrikli ve otonom sürüşe sahip bir versiyonu satışa sunabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Yeni raporlara göre gelecek nesil Mercedes-Benz Sprinter van modeli içten yanmalı motor seçeneğinin yanında tam elektrikli motora sahip bir seçeneğe sahip olabilir. Mercedes-Benz'in VS30 projesi başındaki Ulf Zillig'e göre modelin resmi bir çıkış tarihi yada üretilme garantisi bulunmazken, yine de yeni van modeli otonom sürüş seçenekleri ve batarya yeri akılda bulundurularak tasarlanıyor.
Detroit Bureau sitesine göre gelecekte oluşacak elektrikli araç piyasasının geniş rol aldığı rekabetçi ortama göre tasarlanan yeni Mercedes-Benz vanlar hem elektrikli motor hem de otonom sürüş yeteneklerine sahip olacak.
Geçtiğimiz Mercedes-Benz Urban eTruck etkinliği kapsamında Almanya'da konuşan Daimler'in kamyon ve otobüsten sorumlu yöneticisi elektrikli sürüşün otonom ve bağlantılı sürüşle birlikte sistematik olarak gelecek nesil modellerde kullanılmaya başlayacağını belirtmiş.

http://cleantechnica.com/2016/08/03/next-generation-mercedes-sprinter-van-include-electric-variant/ Yorum Yaz
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Farwynd 3 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle
Elektrikli oto 123 yıl önce Osmanlı'da vardı !
ref ; otomobil.haber7.com/...

Arabaların çıkışı zaten elektrikliydi akıllım. Sonradan daha efektif diye içten yanmalı yapıldı.
playstyleElektrikli oto 123 yıl önce Osmanlı'da vardı !ref ;otomobil.haber7.com/...Arabaların çıkışı zaten el...
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TheCapedCrusader 3 yıl
Bireysel kullanım haricindeki araçların tamamı elektrikli veya bio-dizel kullanımı ile piyasaya sürülmeli artık. Hem ekonomik maliyetler düşer, hemde tüm gün çalışan araçların çevreye verdiği zararlar azalır.
Türkiye'de ilk olarak metrobüslere yapılması lazım, yazın araçların motor bölümü cehennem gibi oluyor
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kadirirdem 3 yıl
artık yollara dökülmeli elektrikli araçlar...
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xDarkAngelx 3 yıl
Evet buharlidan sonraki ilk araclar elektrikliydi, anca ozamanlar neyazikki elektrik bulmak zordu, bu nedenle icten yanmali araclara gectiler. Benzini varillerle tasiyabilirsin, elektrigi, imkansiz.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
Elektrikli oto 123 yıl önce Osmanlı'da vardı !
ref ; otomobil.haber7.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Farwynd 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
Elektrikli oto 123 yıl önce Osmanlı'da vardı !
ref ; otomobil.haber7.com/...

Arabaların çıkışı zaten elektrikliydi akıllım. Sonradan daha efektif diye içten yanmalı yapıldı.
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umut_baris 3 yıl
Şimdi sattıkları içten yanmalıları yıllar sonra elektrikliye dönüştürebilecekler.

Güzel plan. Umarım sıkıntı çıkmaz.

Biraz da Elon Musk'ın planını açıklaması üzerine böyle bir haberin servis edilmesi, rakiplerin daha çok telaş yaptığı anlamına da geliyor.

Sonuçta motor bloğu tasarımı yapan adamdan elektrik motoru tasarlamasını bekleyemezsiniz.
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