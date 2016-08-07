Yeni Mercedes Sprinter tamamen elektrikli bir modelle gelebilir

Yeni raporlara göre gelecek nesil Mercedes-Benz Sprinter van modeli içten yanmalı motor seçeneğinin yanında tam elektrikli motora sahip bir seçeneğe sahip olabilir. Mercedes-Benz'in VS30 projesi başındaki Ulf Zillig'e göre modelin resmi bir çıkış tarihi yada üretilme garantisi bulunmazken, yine de yeni van modeli otonom sürüş seçenekleri ve batarya yeri akılda bulundurularak tasarlanıyor.

Detroit Bureau sitesine göre gelecekte oluşacak elektrikli araç piyasasının geniş rol aldığı rekabetçi ortama göre tasarlanan yeni Mercedes-Benz vanlar hem elektrikli motor hem de otonom sürüş yeteneklerine sahip olacak.

Geçtiğimiz Mercedes-Benz Urban eTruck etkinliği kapsamında Almanya'da konuşan Daimler'in kamyon ve otobüsten sorumlu yöneticisi elektrikli sürüşün otonom ve bağlantılı sürüşle birlikte sistematik olarak gelecek nesil modellerde kullanılmaya başlayacağını belirtmiş.

http://cleantechnica.com/2016/08/03/next-generation-mercedes-sprinter-van-include-electric-variant/