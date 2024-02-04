Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Playstation 5 ve Xbox Series X/S'in tanıtımından bu yana yaklaşık 4 yıl geçti ve yeni nesil konsolların ayak seslerini şimdiden duymaya başladık. Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler ise, kullanıcıları üzeceğe benziyor. Yeni nesil Xbox, rakibi Playstation 6'dan çok daha geç vitrine çıkabilir.

Yeni nesil Xbox için henüz anlaşma yapılmadı

Kaçıranlar için yeni nesil konsollar özelinde hazırlıklar şimdiden başladı. Hatta yakın tarihte erken tasarım aşamasında olduğundan sizlere bahsetmiştik. Ancak son raporlar, Microsoft ve AMD aransındaki bir gecikmeye işaret ediyor.

Bildiğiniz gibi Sony ve Microsoft, mevcut oyun konsollarında AMD APU'lara güveniyor. Sektöre yakınlığı ile tanınan Moore's Law Is Dead ise, geçtiğimiz aya kadar Microsoft'un herhangi bir anlaşmada bulunmadığını belirtti. Diğer tarafta Sony, PS5 sonrası birden fazla sözleşmeye imza atmış durumda. Dolayısıyla bu gecikme, Playstation 6'yı daha erken görmemize neden olabilir.

Microsoft halen nihai kararını vermiş değil. Hatta bu süreçte, Intel'in de kapısını çaldığı ve son derece düşük fiyatlar sunduğu söyleniyor. Ancak şirketin bir kez daha AMD'yi tercih etmesi muhtemel. Niketim böyle bir karar, optimizasyon ve performans farklılıklarına neden olabilir.

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Tabi ki sızıntılardan oluşan bu bilgilerin hiçbiri doğrulanmış değil. Dolayısıyla konsol resmi olarak duyurulana ve teknik özellikleri ayrıntılı olarak açıklanana kadar beklememiz gerekecek.

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Yeni nesil Xbox daha geç çıkabilir: İşte nedeni