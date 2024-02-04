Yeni nesil Xbox daha geç çıkabilir: İşte nedeni

Yeni nesil Xbox için henüz anlaşma yapılmadı
Kaçıranlar için yeni nesil konsollar özelinde hazırlıklar şimdiden başladı. Hatta yakın tarihte erken tasarım aşamasında olduğundan sizlere bahsetmiştik. Ancak son raporlar, Microsoft ve AMD aransındaki bir gecikmeye işaret ediyor.
Bildiğiniz gibi Sony ve Microsoft, mevcut oyun konsollarında AMD APU'lara güveniyor. Sektöre yakınlığı ile tanınan Moore's Law Is Dead ise, geçtiğimiz aya kadar Microsoft'un herhangi bir anlaşmada bulunmadığını belirtti. Diğer tarafta Sony, PS5 sonrası birden fazla sözleşmeye imza atmış durumda. Dolayısıyla bu gecikme, Playstation 6'yı daha erken görmemize neden olabilir.
Microsoft halen nihai kararını vermiş değil. Hatta bu süreçte, Intel'in de kapısını çaldığı ve son derece düşük fiyatlar sunduğu söyleniyor. Ancak şirketin bir kez daha AMD'yi tercih etmesi muhtemel. Niketim böyle bir karar, optimizasyon ve performans farklılıklarına neden olabilir.
Tabi ki sızıntılardan oluşan bu bilgilerin hiçbiri doğrulanmış değil. Dolayısıyla konsol resmi olarak duyurulana ve teknik özellikleri ayrıntılı olarak açıklanana kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.