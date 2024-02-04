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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Xbox daha geç çıkabilir: İşte nedeni

    Yeni nesil Xbox, Microsoft ve AMD arasındaki anlaşmazlık nedeniyle gecikebilir. ABD'li dev, Sony'nin aksine halen alternatif çözümleri değerlendiriyor. İşte detaylar...
    Yeni nesil Xbox daha geç çıkabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Playstation 5 ve Xbox Series X/S'in tanıtımından bu yana yaklaşık 4 yıl geçti ve yeni nesil konsolların ayak seslerini şimdiden duymaya başladık. Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler ise, kullanıcıları üzeceğe benziyor. Yeni nesil Xbox, rakibi Playstation 6'dan çok daha geç vitrine çıkabilir.

    Yeni nesil Xbox için henüz anlaşma yapılmadı

    Kaçıranlar için yeni nesil konsollar özelinde hazırlıklar şimdiden başladı. Hatta yakın tarihte erken tasarım aşamasında olduğundan sizlere bahsetmiştik. Ancak son raporlar, Microsoft ve AMD aransındaki bir gecikmeye işaret ediyor.

    Bildiğiniz gibi Sony ve Microsoft, mevcut oyun konsollarında AMD APU'lara güveniyor. Sektöre yakınlığı ile tanınan Moore's Law Is Dead ise, geçtiğimiz aya kadar Microsoft'un herhangi bir anlaşmada bulunmadığını belirtti. Diğer tarafta Sony, PS5 sonrası birden fazla sözleşmeye imza atmış durumda. Dolayısıyla bu gecikme, Playstation 6'yı daha erken görmemize neden olabilir. 

    Microsoft halen nihai kararını vermiş değil. Hatta bu süreçte, Intel'in de kapısını çaldığı ve son derece düşük fiyatlar sunduğu söyleniyor. Ancak şirketin bir kez daha AMD'yi tercih etmesi muhtemel. Niketim böyle bir karar, optimizasyon ve performans farklılıklarına neden olabilir. 

    Tabi ki sızıntılardan oluşan bu bilgilerin hiçbiri doğrulanmış değil. Dolayısıyla konsol resmi olarak duyurulana ve teknik özellikleri ayrıntılı olarak açıklanana kadar beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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