Xbox Game Pass'e 4 yeni oyun ekleniyor! Persona 3 Reload ve dahası

Tam Boyutta Gör Microsoft, Şubat ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Önümüzdeki haftalarda abonelik sistemine 4 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre, Şubat ayının ikinci haftasına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 4 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Persona 3 Reloadhalihazırda erişime açılırken, 6 Şubat'ta Anuchard, 15 Şubat'ta Alittle To The Left ve PlatteUP! oyuncularla buluşacak.Bu oyunların toplam değeri ise yaklaşık 2.000 TL.

Persona 3 Reload - 2 Şubat (PC, Konsol, Bulut)

Anuchard - 6 Şubat, (PC, Konsol, Bulut)

A Little To The Left - 15 Şubat (Konsol, Bulut)

PlateUp! - 15 Şubat (PC, Konsol, Bulut)

Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 30 Şubat'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde:

GTA 5 (5 Şubat)

Persona 3 (15 Şubat)

Persona 4 (15 Şubat)

Moto GP 22 (15 Şubat)

Garden Story (15 Şubat)

Hitman: World of Assassination (31 Şubat)

F1 2021 (31 Şubat)

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Xbox Game Pass'e 4 yeni oyun ekleniyor! 2.000TL değerinde