Xbox Game Pass'e 4 yeni oyun ekleniyor! Persona 3 Reload ve dahası

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre, Şubat ayının ikinci haftasına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 4 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Persona 3 Reloadhalihazırda erişime açılırken, 6 Şubat'ta Anuchard, 15 Şubat'ta Alittle To The Left ve PlatteUP! oyuncularla buluşacak.Bu oyunların toplam değeri ise yaklaşık 2.000 TL.
- Persona 3 Reload - 2 Şubat (PC, Konsol, Bulut)
- Anuchard - 6 Şubat, (PC, Konsol, Bulut)
- A Little To The Left - 15 Şubat (Konsol, Bulut)
- PlateUp! - 15 Şubat (PC, Konsol, Bulut)
Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 30 Şubat'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde:
- GTA 5 (5 Şubat)
- Persona 3 (15 Şubat)
- Persona 4 (15 Şubat)
- Moto GP 22 (15 Şubat)
- Garden Story (15 Şubat)
- Hitman: World of Assassination (31 Şubat)
- F1 2021 (31 Şubat)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.