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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Nissan Qashqai'nin iç mekanını gösteren resmi görseller paylaşıldı

    Daha önce e-Power isimli hibrit sisteminin detaylarını öğrendiğimiz 2021 Nissan Qashqai bu kez iç mekanına ilişkin teaser görselleriyle karşımızda. İşte ipucu görselleri ve paylaşılan detaylar:
    2 hf.
    4,5b
    2
    15
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2

    Yeni Nissan Qashqai'nin iç mekanını gösteren resmi görseller paylaşıldı
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    2013 yılından beri yollarda olan ikinci nesil Nissan Qashqai artık rakipleri karşısında oldukça eskidi fakat Japon marka popüler SUV modelinin yeni neslini yetiştirmek üzere. Şimdiye dek kamuflajlı görsellerle karşımıza çıkan 2021 Nissan Qashqai'nin kabininden ilk teaser görselleri geldi.

    Paylaşılan görseller 2021 Nissan Qashqai'nin iç mekanında kullanılan yeni tasarım dilini ve bazı teknolojik özellikleri açığa çıkarıyor. Yeni Qashqai'nin konsol kısmında güncel modele kıyasla oldukça köklü bir değişim yaşandığını söylemek mümkün. Konsolun merkezinde yer alan, yüzer ekran olarak tabir ettiğimiz 9 inçlik bilgi-eğlence ekranı bu alanda ilk göze çarpan detaylardan biri.

    2021 Nissan Qashqai'de yenilenen direksiyon simidinin hemen arkasında 12.3 inç boyutunda TFT ekrana sahip dijital gösterge bulunacak. Bunun yanı sıra üst donanım seviyelerinde 10.8 inçlik head-up display de yeni Qashqai'nin donanımları arasında bulunacak. Japon marka söz konusu donanımın bu sınıftaki en büyük head-up display olacağının altını çiziyor.

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    Yeni modellerin olmazsa olmazı haline gelen 15W kablosuz şarj ünitesi de 2021 Nissan Qashqai'nin özellikleri arasında olacak. Söz konusu alan, en büyük akıllı telefonların bile rahatça sığabileceği şekilde tasarlanmış. Bunun yanı sıra Nappa deri döşeme, masaj fonksiyonuna sahip ön koltuklar, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon, ambiyans aydınlatması, Bose ses sistemi ve 7 cihaza kadar Wi-fi gibi özellikler de 2021 Nissan Qashqai'de karşımıza çıkacak detaylardan.

    Yeni Nissan Qashqai'nin iç mekanını gösteren resmi görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    2021 Nissan Qashqai'de aks mesafesinin artırılması sayesinde arkadaki diz mesafesi 28 mm artırılarak 608 mm'ye çıkarılmış. Bunun yanı sıra sürücü ve ön yolcu arasındaki mesafe de artırırken, boyutlardaki değişim sayesinde ön ve arka baş mesafesi de 15'er mm iyileştirilmiş. Nissan ayrıca daha ince tasarlanan ön sütunlar ve sütun yerine kapıya konumlandırılan yan aynalar sayesinde kör noktaların da azaldığını belirtiyor.

    Selefine göre daha ergonomik tasarlanan 2021 Nissan Qashqai'nin kapıları araca giriş-çıkışları kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış. Kabindeki saklama alanları artırılmış, kapı cepleri de 1.5 litre su şişelerinin rahatlıkla saklanabileceği genişlikte tasarlanmış. Zeminin 20 mm alçaltılması gibi iyileştirmelerle yeni Qashqai'nin bagaj hacmi 74 litre artırılmış. Elektrikli bagaj kapağıyla erişilen bölümde soğutuculara güç vermek için 12 volt sokete de yer verilmiş.

    2021 Nissan Qashqai önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılacak. Daha önceki teaser'da yeni Qashqai'nin e-Power hibrit sistemine ilişkin teknik detaylar paylaşılmıştı. Yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    Klise Adam (Girayhan Ç.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ossuruktan teyyare bir model ve marka. Bir dönem çok uygundu çok sattı. Ne zamanki bu uyduruk marka kendini nimetten saydı o zaman 3008 bastı tokadı. Yenisinden de bi cacık olmaz.
    Ossuruktan teyyare bir model ve marka. Bir dönem çok uygundu çok sattı. Ne zamanki bu uyduruk marka kendini nimetten saydı o zaman 3008 bastı tokadı. Yenisinden...
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    Metalciadam335 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    400.000 tl'ye dört kapılı buzdolabı.
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    alicaptain88 (ali ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Japonların en güzel yanı teknolojiyi gösteriş haline getirmeden sade bir biçim de çok güzel yansıtıyorlar.

    En azından Avrupalı rakipleri gibi pavyondan bozma ışıltı cümbüşü ve gözüne gözüne giren dijital ekranlar yok.

    Başarılı
    Japonların en güzel yanı teknolojiyi gösteriş haline getirmeden sade bir biçim de çok güzel yansıtıyorlar. En azından Avrupalı rakipleri gibi pavyonda...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    TIGERSHARK 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Acaba e-Power isimli hibrit sistemi bizlere ne gibi bir verim sunacak?

    Benim en çok merak ettiğim nokta bu.
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    BOMBOM41 (Memoli Karakedi) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yine nissan yine ucuza basite kaçmışlık ve yine estetik yoksunluğu. koymayın arkadaş şu ekranları tablet gibi ortaya şey gibi fırlamış görüşü de bozuyor. ne bir özgünlük ne bir özen var torpidoda. eski basma kalıp işler, kopyala yapıştır kafa yorumlamış. şahsen tüketici olarak tonla para verilen şeyde kalite estetik rahatlık ararım kardeeeşş. öyle 3 kuruşa 5 köfte yok.
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    yiğit_kemal 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tablet ekran denen zirvayi gerçekten beğenen olmadığını birileri bunlara söylemeli.
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    daswagen (D DD) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine rakiplerine göz açtırmaz bu. 3008’miş filan silinir piyasadan zaten QQın bişey yapmasına gerek yok arızalar başlayınca otomatik olarak silinir.
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    Intrepid 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neden her marka oraya o iğrenç tableti yerleştirmek zorunda anlayamıyorum.
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    fotifoti (foti ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu hayalet ekran garanti bitiminde bozulunca ne olacak çok merak ediyorum. Japonlar sağlam yapar da vw'dir, fransızdır beni düşündürüyor
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    Klise Adam (Girayhan Ç.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ossuruktan teyyare bir model ve marka. Bir dönem çok uygundu çok sattı. Ne zamanki bu uyduruk marka kendini nimetten saydı o zaman 3008 bastı tokadı. Yenisinden de bi cacık olmaz.
    Yanıtla +11
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    ahmtıl (ahmet yıldırım) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyi bir fiyatla 3008 i tahtından indirir
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    sadecedogan (Doğan Atik) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sevdiğim nadir SUV’lardan 🤙🏼

    Aman aman gösterişli olmasada ideal seviyeli bir araç 👍🏼
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    Elektrikliarabasever 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel duruyorda Ariya gibi güzel bir araba varken buna neden yönelsin Avrupalılar?
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    4534 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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