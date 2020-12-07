Yeni Nissan Qashqai'nin iç mekanını gösteren resmi görseller paylaşıldı

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2013 yılından beri yollarda olan ikinci nesil Nissan Qashqai artık rakipleri karşısında oldukça eskidi fakat Japon marka popüler SUV modelinin yeni neslini yetiştirmek üzere. Şimdiye dek kamuflajlı görsellerle karşımıza çıkan 2021 Nissan Qashqai'nin kabininden ilk teaser görselleri geldi.

Paylaşılan görseller 2021 Nissan Qashqai'nin iç mekanında kullanılan yeni tasarım dilini ve bazı teknolojik özellikleri açığa çıkarıyor. Yeni Qashqai'nin konsol kısmında güncel modele kıyasla oldukça köklü bir değişim yaşandığını söylemek mümkün. Konsolun merkezinde yer alan, yüzer ekran olarak tabir ettiğimiz 9 inçlik bilgi-eğlence ekranı bu alanda ilk göze çarpan detaylardan biri.

2021 Nissan Qashqai'de yenilenen direksiyon simidinin hemen arkasında 12.3 inç boyutunda TFT ekrana sahip dijital gösterge bulunacak. Bunun yanı sıra üst donanım seviyelerinde 10.8 inçlik head-up display de yeni Qashqai'nin donanımları arasında bulunacak. Japon marka söz konusu donanımın bu sınıftaki en büyük head-up display olacağının altını çiziyor.

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Yeni modellerin olmazsa olmazı haline gelen 15W kablosuz şarj ünitesi de 2021 Nissan Qashqai'nin özellikleri arasında olacak. Söz konusu alan, en büyük akıllı telefonların bile rahatça sığabileceği şekilde tasarlanmış. Bunun yanı sıra Nappa deri döşeme, masaj fonksiyonuna sahip ön koltuklar, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon, ambiyans aydınlatması, Bose ses sistemi ve 7 cihaza kadar Wi-fi gibi özellikler de 2021 Nissan Qashqai'de karşımıza çıkacak detaylardan.

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2021 Nissan Qashqai'de aks mesafesinin artırılması sayesinde arkadaki diz mesafesi 28 mm artırılarak 608 mm'ye çıkarılmış. Bunun yanı sıra sürücü ve ön yolcu arasındaki mesafe de artırırken, boyutlardaki değişim sayesinde ön ve arka baş mesafesi de 15'er mm iyileştirilmiş. Nissan ayrıca daha ince tasarlanan ön sütunlar ve sütun yerine kapıya konumlandırılan yan aynalar sayesinde kör noktaların da azaldığını belirtiyor.

Selefine göre daha ergonomik tasarlanan 2021 Nissan Qashqai'nin kapıları araca giriş-çıkışları kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış. Kabindeki saklama alanları artırılmış, kapı cepleri de 1.5 litre su şişelerinin rahatlıkla saklanabileceği genişlikte tasarlanmış. Zeminin 20 mm alçaltılması gibi iyileştirmelerle yeni Qashqai'nin bagaj hacmi 74 litre artırılmış. Elektrikli bagaj kapağıyla erişilen bölümde soğutuculara güç vermek için 12 volt sokete de yer verilmiş.

2021 Nissan Qashqai önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılacak. Daha önceki teaser'da yeni Qashqai'nin e-Power hibrit sistemine ilişkin teknik detaylar paylaşılmıştı. Yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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