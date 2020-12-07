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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lexus RX'in Black Line versiyonu Türkiye'de: İşte fiyatı

    Yaklaşık 6 ay önce Türkiye'de satışa sunulan Lexus RX'in tasarımını koyu renkli detaylarla birleştiren RX Black Line Aralık ayı itibariyle Lexus Türkiye Showroomları'ndaki yerini aldı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Lexus RX'in Black Line versiyonu Türkiye'de: İşte fiyatı
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    Japon otomotiv devi Toyota'nın premium kolu Lexus, lüks SUV modeli RX’in Black Line versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Sportif bir tarza sahip olan RX Black Line, Aralık ayı itibariyle 1 milyon 275 bin TL fiyat ile Lexus Türkiye Showroomları’ndaki yerini aldı.

    Yeni Lexus RX Black Line'daki Lexus’un kendine has ön panjuru siyah renk ve krom çerçeveyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte beş kollu koyu bronz 20 inç alaşım jantlar ve lake siyah aynalar gibi farklı detaylara sahip RX Black Line, Lexus’un detaylara verdiği önemi bir kez daha vurguluyor.

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    RX Black Line, aracın güçlü duruşunun altını çizecek şekilde daha sportif bir tarzla sunuluyor. Lexus RX Black Line'ın kabininde de Executive donanımına özel, yüksek kalitedeki Smooth deri döşemeler şıklığı tamamlıyor.

    Lexus RX Black Line versiyonu 238 HP güce sahip 2.0 litre turbo motorla satışa sunulacak ve bu özel seri sadece 1 yıl boyunca üretilecek.

    Galeri: Lexus RX



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mendieta58 (Gksn Dmr) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar tipsiz birşeysin ya sen
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Volvo S60 alırım. Üstüne de 500 bin lira kalır.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nissubaru.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çirkin desem değil, güzel desem değil. Arada kaldım.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sudan biraz pahalı
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