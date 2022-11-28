Yeni Nissan Serena minivan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Geniş aileler için tasarlanan minivanlar, popülerliğini SUV'lara kaptırmış olsa da dünyanın bazı bölgelerinde hâla seviliyor. Japonya'da bu bölgelerden bir tanesi. Bu pazarda karşımıza çıkan altıncı nesil Nissan Serena, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle rakiplerine meydan okuyacak.

Yeni Nissan Serena, özellikleriyle neler sunuyor❓

2023 Nissan Serena, markanın yeni tasarım diline uyum sağlıyor. Genel olarak selefine göre daha köşeli hatlara sahip olan modelin ön tarafında yeni V-Motion ızgara tasarımı ve onu saran LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Tamponda ise parlak siyah detaylara sahip dikey hava girişleri ve merkez havalandırmanın kenarlarına konumlandırılan yuvarlak sis lambaları göze çarpıyor.

Serena'nın tasarımındaki detaylar versiyona göre farklılık gösteriyor. Örneğin; en tepedeki Luxion versiyonunda panjur tasarımı alttaki merkez hava girişi ile daha entegre görünüyor. Ayrıca bu versiyonda tampon ve marşpiyel eklerinin biraz daha baskın olduğunu görmekteyiz. Autech versiyonu ise gövdesindeki bolca krom detay ve farklı döşemeye sahip iç mekânıyla daha lüks bir görüntü sunuyor.

Tam Boyutta Gör Yenilenen minivan, selefine kıyasla çok küçük bir oranda büyümüş. Ölçüleri versiyona göre biraz değişmekle beraber maksimum 4765 mm uzunluk, 1715 mm genişlik ve 1885 mm yükseklik olarak karşımıza çıkıyor. Aks mesafesi ise 2870 mm olarak tüm versiyonlarda sabit.

İç mekân oldukça sade ve şık görünüyor. Yeni nesilde sürücü için sunulan bacak mesafesi öncekine göre 120 mm artırılmış. Bunun dışında ikinci sıradaki çok amaçlı merkez koltukla oturma kapasitesi 7 veya 8 kişilik olarak değiştirilebiliyor. Tüm yolcular akıllı telefon ceplerine, bardaklıklara, USB girişlerine ve dahili Wi-Fi erişimine sahip.

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Konsolda tamamen dijital gösterge ve multimedya ekranları bulunuyor. Alt kısımda ise vites kontrol düğmeleri ve otomatik klima kontrolleri yer alıyor. Opsiyonel olarak otomatik kayar kapılar ve iki parçadan oluşan bagaj kapısıyla tercih edilebilen modelde ProPILOT kapsamındaki sürücü asistan teknolojileri standart. Luxion versiyonunda ise otoyolda eller serbest sürüş imkânı ve uzaktan park gibi fonksiyonlar da sunan ProPILOT 2.0 mevcut.

Tam Boyutta Gör Yeni Nissan Serena, benzinli veya hibrit motorla tercih edilebiliyor. Saf içten yanmalı modelde 150 hp güç ve 200 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli atmosferik motor mevcut. CVT şanzımanla kombine edilen bu motorda önden veya dört tekerlekten çekiş seçenekleri sunuluyor. Hibrit versiyonda ise 1.4 litre üç silindirli motor ile elektrik motoru kombinasyonundan 161 hp güç ve 315 Nm tork elde ediliyor. Hibrit versiyonda sadece önden çekiş seçeneği mevcut.

Yeni model Japonya'da siparişe açılmış durumda. Başlangıç fiyatı 2.768.700 Yen (372 bin TL) olan modelin hibrit sisteme sahip en pahalı versiyonu ise 4.798.200 Yen (640 bin TL) fiyat etiketine sahip.

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Yeni Nissan Serena minivan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikler