Matrah düzenlemesinin ömrü kısa sürecek: Yılbaşına kadar otomobillere yeni zamlar bekleniyor

Tam Boyutta Gör Otomobil satışlarını adeta durma noktasına getiren ÖTV düzenlemesi beklentisi artık son buldu. Otomobillerin hangi vergi dilimine gireceğini belirleyen matrahlar geçtiğimiz hafta güncellendi. Ancak, düzenlemenin oldukça sınırlı kalması bir yana, var olan etkisi de 1 haftadan fazla sürmeyecek gibi görünüyor.

Uzmanlara göre matrah artışının etkili olabilmesi için en az yüzde 100 oranında artış yapılması gerekiyordu. Ancak 24 Kasım'daki düzenlemede matrahlar yüzde 40-50 civarında artırıldı. Sonuç olarak, 600 bin TL ve üzerindeki otomobilleri etkilemeyen, etkilenen araçlarda da sadece yüzde 5,5 ila 16 arasında düşüşe neden olan kısıtlı bir güncelleme ortaya çıktı.

Sorun şu ki, sadece Kasım ayı içerisinde döviz kuru ve maliyet artışlarından kaynaklı olarak 2 veya 3 kez zam yapan markalar oldu. Dolayısıyla matrah artırımıyla gelen indirimin çok bir önemi kalmadı. Bunun da ötesinde, sektör yetkililerinden gelen haberler, 1 Aralık'tan itibaren otomobil fiyatlarına yeni zamlar geleceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu durumda düzenlemenin pek bir etkisi kalmayacak çünkü birçok model yeniden bir üst dilime çıkacak.

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"Yılbaşına kadar yeni zamlar gelecek"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yüksek enflasyonun olduğu ve kurun hızlı yükseldiği dönemlerde ayda birkaç kez zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, “Önümüzdeki hafta da yeni zamlar bekliyoruz. Yılbaşına kadar otomobil fiyatlarının ortalama yüzde 5-10 zamlanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren birçok modelin matrah artışıyla kazandığı vergi avantajını kaybedecek" dedi.

Matrah düzenlemesi sonrası en düşük vergi dilimi olan yüzde 45'lik dilime sadece Hyundai i10 girebildi. Ancak Ekonomim.com'dan Aysel Yücel'in haberine göre Hyundai, 1 Aralık'ta yüzde 7'nin üzerinde zam yapmayı planlıyor. Bu da i10’un yüzde 45 ÖTV diliminde 1 hafta ancak kalabileceği anlamına geliyor. Fiat Egea, Renault Clio gibi diğer çok satan modellerde de benzer durum yaşanacağı belirtiliyor. Görünen o ki, kısa süre içerisinde yeniden yüzde 80'lik dilimin altında pek araç kalmayacak.

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Yılbaşına kadar otomobil fiyatlarına yeni zamlar bekleniyor