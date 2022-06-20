Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Peugeot 408'in kamuflajlı ipucu görselleri paylaşıldı

    Fransız üretici, "yükseltilmiş gövdeye sahip bir fastback" olarak tanımladığı yeni Peugeot 408'in test sürecinde sona yaklaşırken yeni görseller paylaştı. Peugeot 408, 22 Haziran'da tanıtılacak.
    1

    Yeni Peugeot 408'in kamuflajlı ipucu görselleri paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Peugeot, geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni modeli 408'in tanıtımı için gün sayıyor. Yeni 2022 Peugeot 408, sonbaharda yollara çıkmak için üretime hazırlanırken zorlu testlere tabi tutulmaya da devam ediyor. Yollar, laboratuvarlar ve özel testler dahil olmak üzere kapsamlı testlere tabi tutulan Yeni Peugeot 408’in tüm detayları 22 Haziran’da gün yüzüne çıkacak.

    1 milyon 100 bin kilometre yol kat etti

    Doğrulamadan sorumlu ekipler, yeni Peugeot 408’in yoğun kamuflajlı ilk örneklerini alarak çizgilerin ve hacimlerin algısını bulanıklaştıran grafiklere sahip yapışkan bir film tabakasının altına, illüzyonu tamamlamak için plastik ve köpük elemanlar yerleştirerek test otomobillerini üretti. Yeni Peugeot 408, bu test otomobilleri ile tüm olası koşullarda, farklı yol şartlarında ve birçok iklimde toplamda yaklaşık 1.100.000 km yol kat etti. Su geçiş noktaları, asfalt ve engebeli yollar, çakıl, aşırı sıcak, aşırı soğuk, gece ve gündüz her türlü olası koşul tekrar tekrar test edildi, incelendi ve değerlendirildi.

    Yeni Peugeot 408'in kamuflajlı ipucu görselleri paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Peugeot 408 Proje Direktörü Emmanuel Lafaury, konuyla ilgili açıklamasında “Amacımız mükemmellik. Yeni Peugeot 408’in sadece teknik niteliklerini değil, aynı zamanda müşteri performansını, yani kullanıcılarının karşılaşabileceği her durumu test etmek için çalışıyoruz. Her testte, yoldaki, laboratuvarlardaki ve test alanındaki zorluğu arttırıyoruz. Hedeflediğimiz mükemmelliğe ulaşmak için kendimizi zorluyoruz. Bu proje üzerinde çok çalışmak gerçekten bir zevk, çünkü her birimiz yeni 408’e aşığız” şeklinde konuştu.

    Yükseltilmiş gövdeye sahip fastback silüeti

    Yeni 408, yükseltilmiş gövdeye ve büyük jantlara sahip dinamik bir fastback model olarak göze çarpıyor. Bu genel görünüm bizlere Citroen C5 X'i anımsatırken yeni 408'in de tıpkı bu model gibi EMP2 platformunu kullanması bekleniyor. Motor seçenekleri belli değil ancak paylaşılan resmi fotoğraflarda 'PHEV' ifadesine yer verilmiş. Böylelikle yeni 408'de şarj edilebilir hibrit sisteme yer verileceğini de öğrenmiş olduk.

    Yeni model, Çin’de 408X ve Çin dışında PEUGEOT 408 adı altında pazarlanacak. Zira Çin'de halihazırda 408 ismiyle satılan bir sedan model bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509UA-EJ064
    ASUS X509UA-EJ064
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız