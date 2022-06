Yeni Peugeot 408'in kamuflajlı ipucu görselleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Peugeot, geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni modeli 408'in tanıtımı için gün sayıyor. Yeni 2022 Peugeot 408, sonbaharda yollara çıkmak için üretime hazırlanırken zorlu testlere tabi tutulmaya da devam ediyor. Yollar, laboratuvarlar ve özel testler dahil olmak üzere kapsamlı testlere tabi tutulan Yeni Peugeot 408’in tüm detayları 22 Haziran’da gün yüzüne çıkacak.

1 milyon 100 bin kilometre yol kat etti

Doğrulamadan sorumlu ekipler, yeni Peugeot 408’in yoğun kamuflajlı ilk örneklerini alarak çizgilerin ve hacimlerin algısını bulanıklaştıran grafiklere sahip yapışkan bir film tabakasının altına, illüzyonu tamamlamak için plastik ve köpük elemanlar yerleştirerek test otomobillerini üretti. Yeni Peugeot 408, bu test otomobilleri ile tüm olası koşullarda, farklı yol şartlarında ve birçok iklimde toplamda yaklaşık 1.100.000 km yol kat etti. Su geçiş noktaları, asfalt ve engebeli yollar, çakıl, aşırı sıcak, aşırı soğuk, gece ve gündüz her türlü olası koşul tekrar tekrar test edildi, incelendi ve değerlendirildi.

Peugeot 408 Proje Direktörü Emmanuel Lafaury, konuyla ilgili açıklamasında “Amacımız mükemmellik. Yeni Peugeot 408’in sadece teknik niteliklerini değil, aynı zamanda müşteri performansını, yani kullanıcılarının karşılaşabileceği her durumu test etmek için çalışıyoruz. Her testte, yoldaki, laboratuvarlardaki ve test alanındaki zorluğu arttırıyoruz. Hedeflediğimiz mükemmelliğe ulaşmak için kendimizi zorluyoruz. Bu proje üzerinde çok çalışmak gerçekten bir zevk, çünkü her birimiz yeni 408’e aşığız” şeklinde konuştu.

Yükseltilmiş gövdeye sahip fastback silüeti

Yeni 408, yükseltilmiş gövdeye ve büyük jantlara sahip dinamik bir fastback model olarak göze çarpıyor. Bu genel görünüm bizlere Citroen C5 X'i anımsatırken yeni 408'in de tıpkı bu model gibi EMP2 platformunu kullanması bekleniyor. Motor seçenekleri belli değil ancak paylaşılan resmi fotoğraflarda 'PHEV' ifadesine yer verilmiş. Böylelikle yeni 408'de şarj edilebilir hibrit sisteme yer verileceğini de öğrenmiş olduk.

Yeni model, Çin’de 408X ve Çin dışında PEUGEOT 408 adı altında pazarlanacak. Zira Çin'de halihazırda 408 ismiyle satılan bir sedan model bulunuyor.

