Yeni Peugeot E-208, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye'de

Tam Boyutta Gör Yeni Peugeot E-208, 2021’in sonunda yapılan optimizasyonla % 6,5 (+22 km) artırılan menziline şimdi de yeni teknolojilerin kullanılmasıyla % 10,5 daha fazlasını (yaklaşık 38 km) ekleyerek 400 km’lik menzile ulaşıyor. 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak olan yeni Peugeot E-208, yeni E-308’in elektrik motoruyla gücüne güç katıyor.

Yeni Peugeot E-208, özellikleriyle neler sunuyor❓

Böylece yeni Peugeot E-208’in maksimum gücü 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarak % 15 oranında artıyor. Verimlilik noktasında kaydedilen gelişmelerle ortalama enerji tüketimi sadece 12 kWs’e düşürülüyor. Tüm bunlar, kullanıcıların keyfi, bütçesi ve günlük yaşamı için çok önemli iyileştirmeler olarak dikkat çekiyor. Tamamen elektrikli Peugeot E-208’in yeni versiyonu aşağıdakilerle birlikte gelecek:

115 kW/156 HP ile ek 15 kW/20 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten yeni motor. Böylece titreşim, gürültü, vites değiştirme, koku ve CO2 emisyonu olmadan daha da fazla sürüş keyfi sunuyor.

51 kWsa (48,1 kWsa kullanıma hazır) brüt kapasiteye sahip ve 400 volt ile çalışan yeni, daha verimli yüksek voltajlı batarya.

2021’deki ilk optimizasyonun avantajları geliştirildi

Peugeot E-208, 2021’in sonunda yenilerek yollara çıktığında verimliliği artırmayı amaçlayan teknolojik gelişmelerden yararlanmıştı. 2019’un sonunda pazara sunulan ilk versiyondan 22 km daha fazla menzil sunarak 362 km’lik (WLTP) menzile ulaşabiliyordu. Peugeot E-208, ilk lansman gününden günümüze,birbirini takip eden iki gelişme sayesinde artık % 17,65 daha fazla menzil ve % 15 daha az enerji tüketim avantajı sunuyor. Optimizasyonun ilk aşaması, yeni E-208’de bir dizi ek geliştirmeyi hayata geçirdi:

Ön camın üstüne monte edilen bir nem sensörü ile birleştirilen ısı pompası, ısıtma ve klimanın enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor. Sensör tarafından iletilen bilgiler, yolcu kabinindeki hava sirkülasyonunu daha doğru bir şekilde kontrol etmeyi ve aracın içindeki sıcaklığı ısıtırken ve korurken,bataryada bulunan enerji miktarını korumayı mümkün kılıyor.

Sürtünmeyi azaltarak enerji kaybını en aza indiren “A+” sınıfı lastikler kullanılmaya başlandı.

Karayolu ve otoyol kullanımlarında menzili artıran şanzıman oranı yeniden ayarlandı.

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Bu ilk geliştirmenin etkisi, özellikle düşük dış sıcaklıklarda kendini gösteriyor. Ayrıca kaydedilen gelişme, WLTP döngüsündeki menzil artışına ek olarak, müşteri kullanımı için de önemli faydalar sağlıyor. Buna, 0 derece civarında sıcaklıklarda, şehir içi trafiğinde 40 km menzil kazanımı da dahil.

Günlük kullanıma uygun elektrikli otomobil

Yeni Peugeot E-208’de tüm kullanımlara ve tüm şarj çözümlerine uygun, iki tip entegre şarj cihazı bulunuyor. Standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı ve isteğe bağlı olarak üç fazlı 11 kW şarj cihazıbulunmakta. Peugeot E-208, buna ek olarak hızlı şarj özelliğine de sahip. 100 kW’lık genel şarj noktalarında 25 dakikadan daha kısa bir sürede % 20’den % 80’e şarj mümkün.

Sürücü, orta konsoldaki bir düğme üzerinden menzili veya performansı artırmak için mevcut üç sürüş modundan (“ECO”, “NORMAL” ve “SPOR”) birini seçebiliyor. Kullanıcı, vites seçim panelindeki başka bir düğme ile “FREN” modunu etkinleştirerek, gaz pedalından ayağını kaldırdığında yavaşlamayı arttırarak enerji geri kazanımını arttırabiliyor.

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Yeni Peugeot E-208, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye'de