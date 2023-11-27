Yeni Peugeot E-208, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye'de

- Yeni Peugeot E-208, özellikleriyle neler sunuyor❓
- 2021’deki ilk optimizasyonun avantajları geliştirildi
- Günlük kullanıma uygun elektrikli otomobil
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Yeni Peugeot E-208, özellikleriyle neler sunuyor❓
Böylece yeni Peugeot E-208’in maksimum gücü 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarak % 15 oranında artıyor. Verimlilik noktasında kaydedilen gelişmelerle ortalama enerji tüketimi sadece 12 kWs’e düşürülüyor. Tüm bunlar, kullanıcıların keyfi, bütçesi ve günlük yaşamı için çok önemli iyileştirmeler olarak dikkat çekiyor. Tamamen elektrikli Peugeot E-208’in yeni versiyonu aşağıdakilerle birlikte gelecek:
- 115 kW/156 HP ile ek 15 kW/20 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten yeni motor. Böylece titreşim, gürültü, vites değiştirme, koku ve CO2 emisyonu olmadan daha da fazla sürüş keyfi sunuyor.
- 51 kWsa (48,1 kWsa kullanıma hazır) brüt kapasiteye sahip ve 400 volt ile çalışan yeni, daha verimli yüksek voltajlı batarya.
2021’deki ilk optimizasyonun avantajları geliştirildi
- Ön camın üstüne monte edilen bir nem sensörü ile birleştirilen ısı pompası, ısıtma ve klimanın enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor. Sensör tarafından iletilen bilgiler, yolcu kabinindeki hava sirkülasyonunu daha doğru bir şekilde kontrol etmeyi ve aracın içindeki sıcaklığı ısıtırken ve korurken,bataryada bulunan enerji miktarını korumayı mümkün kılıyor.
- Sürtünmeyi azaltarak enerji kaybını en aza indiren “A+” sınıfı lastikler kullanılmaya başlandı.
- Karayolu ve otoyol kullanımlarında menzili artıran şanzıman oranı yeniden ayarlandı.
Bu ilk geliştirmenin etkisi, özellikle düşük dış sıcaklıklarda kendini gösteriyor. Ayrıca kaydedilen gelişme, WLTP döngüsündeki menzil artışına ek olarak, müşteri kullanımı için de önemli faydalar sağlıyor. Buna, 0 derece civarında sıcaklıklarda, şehir içi trafiğinde 40 km menzil kazanımı da dahil.
Günlük kullanıma uygun elektrikli otomobil
Sürücü, orta konsoldaki bir düğme üzerinden menzili veya performansı artırmak için mevcut üç sürüş modundan (“ECO”, “NORMAL” ve “SPOR”) birini seçebiliyor. Kullanıcı, vites seçim panelindeki başka bir düğme ile “FREN” modunu etkinleştirerek, gaz pedalından ayağını kaldırdığında yavaşlamayı arttırarak enerji geri kazanımını arttırabiliyor.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.