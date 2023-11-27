Tesla vergi yükünden kurtulmak için Hindistan’a 2 milyar dolar yatırım yapacak

Tesla’dan Hindistan’a dev yatırım
Hindistan ülkeye getirilen ithal elektrikli araçlar için fahiş vergiler uyguluyor. 40 bin dolar üzerindeki araçlardan yüzde 100, daha aşağısındaki araçlardan ise yüzde 70 vergi alınıyor. Tesla dünyanın en kalabalık ülkesinde rekabet edebilmek için önemli bir yatırım kararı aldı.
Ülkede elektrikli araç teknolojilerine yapılacak yatırımlarla 12 bin araç ithalatına kadar yüzde 15 vergi indirimi elde edilebilecek. Eğer ithalat hacmi 30 bin araca ulaşırsa Tesla toplam yatırımlarını 2 milyar dolara yükseltecek.
Uygulanan vergiler sadece Tesla için değil ülkede başarı sağlamak isteyen tüm üreticileri ilgilendiriyor. Elektrikli araç altyapısına yatırımların artması Hindistan için de sektörde en önemli ülkelerden birisi haline gelmesini sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.