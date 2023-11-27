Tesla vergi yükünden kurtulmak için Hindistan’a 2 milyar dolar yatırım yapacak

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç sektörü büyüdükçe ülkelerin de yabancı markalara uyguladığı vergiler artıyor. Genelde kendi markasını desteklemek ve rekabette geri kalmamasını sağlamak için ülkelerin yüzde 100 seviyelerine varan vergilerini görüyoruz. Büyük markalar da üretimi bu ülkelere genişletmek için çareler arıyor.

Tesla’dan Hindistan’a dev yatırım

Hindistan ülkeye getirilen ithal elektrikli araçlar için fahiş vergiler uyguluyor. 40 bin dolar üzerindeki araçlardan yüzde 100, daha aşağısındaki araçlardan ise yüzde 70 vergi alınıyor. Tesla dünyanın en kalabalık ülkesinde rekabet edebilmek için önemli bir yatırım kararı aldı.

Tesla, Tam Otonom Sürüş'ü Çin'de kullanıma sokmaya hazırlanıyor 1 gün önce eklendi

Ülkede elektrikli araç teknolojilerine yapılacak yatırımlarla 12 bin araç ithalatına kadar yüzde 15 vergi indirimi elde edilebilecek. Eğer ithalat hacmi 30 bin araca ulaşırsa Tesla toplam yatırımlarını 2 milyar dolara yükseltecek.

Uygulanan vergiler sadece Tesla için değil ülkede başarı sağlamak isteyen tüm üreticileri ilgilendiriyor. Elektrikli araç altyapısına yatırımların artması Hindistan için de sektörde en önemli ülkelerden birisi haline gelmesini sağlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.