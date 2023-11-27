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    Tesla vergi yükünden kurtulmak için Hindistan’a 2 milyar dolar yatırım yapacak

    Hindistan pazarında elini güçlendirmek isteyen Tesla, ülkeye 2 milyar dolara kadar çıkabilecek bir yatırımın startını verdi. Böylece yüksek vergilerden de kurtulmuş olacak. 
    Tesla Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç sektörü büyüdükçe ülkelerin de yabancı markalara uyguladığı vergiler artıyor. Genelde kendi markasını desteklemek ve rekabette geri kalmamasını sağlamak için ülkelerin yüzde 100 seviyelerine varan vergilerini görüyoruz. Büyük markalar da üretimi bu ülkelere genişletmek için çareler arıyor.

    Tesla’dan Hindistan’a dev yatırım

    Hindistan ülkeye getirilen ithal elektrikli araçlar için fahiş vergiler uyguluyor. 40 bin dolar üzerindeki araçlardan yüzde 100, daha aşağısındaki araçlardan ise yüzde 70 vergi alınıyor. Tesla dünyanın en kalabalık ülkesinde rekabet edebilmek için önemli bir yatırım kararı aldı.

    Ülkede elektrikli araç teknolojilerine yapılacak yatırımlarla 12 bin araç ithalatına kadar yüzde 15 vergi indirimi elde edilebilecek. Eğer ithalat hacmi 30 bin araca ulaşırsa Tesla toplam yatırımlarını 2 milyar dolara yükseltecek.

    Uygulanan vergiler sadece Tesla için değil ülkede başarı sağlamak isteyen tüm üreticileri ilgilendiriyor. Elektrikli araç altyapısına yatırımların artması Hindistan için de sektörde en önemli ülkelerden birisi haline gelmesini sağlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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