Yeni Philips Hue şerit her LED birimini adresleyebiliyor

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Bugün RGB aydınlatma seçeneği elektronik bileşenlerde çok tercih edilen bir özellik haline geldi. Entegre olarak sisteminde RGB aydınlatma olmayanlar için LED şeritler oldukça moda. Philips Hue şimdi kullanıcılara daha fazla özelleştirme sunuyor.

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Philips Hue Play özellikleri ve fiyatı

Philips Hue Play adıyla satışa çıkan geçişli LED şerit televizyonlarını renklendirmek isteyenleri hedefliyor. LED şeritler entegre edildiği televizyonların ekranlarında yer alan içeriğe göre geçişler yapabiliyor.

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Philips Hue Play şeridinin önemli özelliği her LED biriminin adreslenebilir olması. Böylece kullanıcılar her LED birimini farklı renk ve parlaklık seviyesi ile özelleştirebiliyor. İçerik ile senkronizasyon için televizyon boyutunun en az 55 inç olması gerekiyor.

Philips Hue Play setinde en iyi tecrübe için Philips Hue Play HDMI senkronizasyon kutusu ve Hue bağlantı köprüsü cihazlarına da ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Philips Hue Play LED şerit 55 inç boyutlar için 200$, 65 inç byutlar için 220$ ve 75 inç boyutlar için 240$ fiyat etiketi mevcut.

https://www.engadget.com/philips-hue-lightstrip-individually-addressable-071016036.html

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