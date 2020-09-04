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    Yeni Philips Hue şerit her LED birimini adresleyebiliyor

    Philips Hue Play LED şerit her birimini adresleyebilmesi ile kullanıcılara farklı bir özelleştirme imkanı sunuyor. En az 55 inç boyutlardaki televizyonlarda güzel bir ahenk oluşturuyor.
    1 hf.
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni Philips Hue şerit her LED birimini adresleyebiliyor
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    Bugün RGB aydınlatma seçeneği elektronik bileşenlerde çok tercih edilen bir özellik haline geldi. Entegre olarak sisteminde RGB aydınlatma olmayanlar için LED şeritler oldukça moda. Philips Hue şimdi kullanıcılara daha fazla özelleştirme sunuyor.

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    Philips Hue Play özellikleri ve fiyatı

    Philips Hue Play adıyla satışa çıkan geçişli LED şerit televizyonlarını renklendirmek isteyenleri hedefliyor. LED şeritler entegre edildiği televizyonların ekranlarında yer alan içeriğe göre geçişler yapabiliyor.

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    Philips Hue Play şeridinin önemli özelliği her LED biriminin adreslenebilir olması. Böylece kullanıcılar her LED birimini farklı renk ve parlaklık seviyesi ile özelleştirebiliyor. İçerik ile senkronizasyon için televizyon boyutunun en az 55 inç olması gerekiyor.

    Philips Hue Play setinde en iyi tecrübe için Philips Hue Play HDMI senkronizasyon kutusu ve Hue bağlantı köprüsü cihazlarına da ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Philips Hue Play LED şerit 55 inç boyutlar için 200$, 65 inç byutlar için 220$ ve 75 inç boyutlar için 240$ fiyat etiketi mevcut.



    https://www.engadget.com/philips-hue-lightstrip-individually-addressable-071016036.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Titanyum Adayı 1 hf. en beğenilen WB
    Ayırıp ek ücret istemiyorlar kendi tvlerinde var, diğer markalarda olmadığından hue sync box ile ambilight özelliğini ekleyebilme imkanı sağlamışlar.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 6 gün (düzenlendi)
    LED 200 Dolar 1500 lira. O paraya gider LED TV alırsın :))

    Toshiba 32LL3A63DT 32" 80 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV 1.500 TL.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    https://www.hepsiburada.com/toshiba-32ll3a63dt-32-80-ekran-uydu-alicili-full-hd-smart-led-tv-p-HBV00000Q0PW0?magaza=Hepsiburada&wt_gl=cpc.6807.shop.elk.tv-hero-sku-ssc&gclid=EAIaIQobChMI0v370NLR6wIVAaWyCh3fAwkyEAQYAyABEgLVn_D_BwE
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 6 gün monacomen
    Doğru ama 200 dolar neden 1500TL düz hesapla? 200 birim nerde 1500 birim nerde.
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    popturceyn 1 hf.
    500 lira olsun yarin alirim:)
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    SKYFALL (Gökhan ) 1 hf.
    Habere keyifli keyifli giriyorsun sonra fiyatina bakip ulkedeki degersiz ise yaramaz birim ile karsilastiriyorsun sinir olup cikiyorsun.
    200$ = 1500 TL Daha da yerin dibine gireriz umarim.

    Pahali kelimesini kullanin belki ucuzlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    monacomen 6 gün SKYFALL
    Yuh artık 1500 lira para değil mi? O paraya mis mi gibi Toshiba TV alırsın.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 hf.
    Arduino kullanarak ambilight yapabilmek adına Youtube üzerinde epey video ve kaynak mevcut. Ve markalar tarafından istenen ücretlerden daha ucuza ambilight özelliği televizyon veya monitöre uygulanabiliyor. Sonuçta dolarla para kazanmıyoruz ki. :D
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    ezimuse (Muhammet ) 1 hf.
    youtubeda bununla alakalı yapım videoları vardı. HDMI üzerinden veriye göre adresleyip oluyordu. Daha ucuza mal edileceği kesin.
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    WB 1 hf.
    Her ledin adreslenebilmesi belki de 20 seneden beri olan bir sey, burada onemli olan urunun tv ile eslesmesi, zaten bunu bildigi icin philips fiyati kokluyor, yoksa urunun edecegi 200 dolar degil tas catlasin 20 dolar.



    Ha bu arada eskiden tv ye entegre geliyordu simdi ayirip ek ucret istemisler. Bence olmasa da olur..
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    Titanyum Adayı 1 hf. WB
    Ayırıp ek ücret istemiyorlar kendi tvlerinde var, diğer markalarda olmadığından hue sync box ile ambilight özelliğini ekleyebilme imkanı sağlamışlar.
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    VaporWave (Emre ) 1 hf.
    Philips hue süper bir şey ama çok pahalı yahu:
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    cand. 1 hf. VaporWave
    Pahalı değil biz fakiriz
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