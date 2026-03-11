Yeni Porsche Cayenne S Electric tanıtıldı: 657 hp güç, 653 km menzil

Porsche, elektrikli SUV ailesine yeni bir versiyon ekledi. Porsche Cayenne S Electric, giriş seviyesi Porsche Cayenne Electric ile performans odaklı Porsche Cayenne Turbo Electric arasında konumlanıyor.
657 beygire kadar güç
Arka elektrik motorunda kullanılan doğrudan yağ soğutma sistemi ve silikon karbür yarı iletkenli inverter, yüksek performans sırasında verimliliğin korunmasına yardımcı oluyor.
400 kW hızlı şarj
Yeni Cayenne S Electric, 126.300 dolar başlangıç fiyatıyla siparişe açıldı. İlk teslimatların 2026 yaz sonunda başlaması planlanıyor.
