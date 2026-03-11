Giriş
    Yeni Porsche Cayenne S Electric tanıtıldı: 657 hp güç, 653 km menzil

    Porsche, elektrikli Cayenne ailesine S versiyonunu ekledi. 657 hp’ye kadar güç üreten çift motorlu SUV, 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor ve 400 kW hızlı şarj desteği sunuyor.

    Porsche, elektrikli SUV ailesine yeni bir versiyon ekledi. Porsche Cayenne S Electric, giriş seviyesi Porsche Cayenne Electric ile performans odaklı Porsche Cayenne Turbo Electric arasında konumlanıyor.

    657 beygire kadar güç

    Yeni Porsche Cayenne S Electric tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Cayenne S Electric, çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Sistem normal kullanımda 536 hp, Launch Control aktifken ise 657 hp güç üretiyor. Bu sayede büyük elektrikli SUV 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayabiliyor. Maksimum hız ise 250 km/s.

    Arka elektrik motorunda kullanılan doğrudan yağ soğutma sistemi ve silikon karbür yarı iletkenli inverter, yüksek performans sırasında verimliliğin korunmasına yardımcı oluyor.

    400 kW hızlı şarj

    Yeni Porsche Cayenne S Electric tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Modelde 113 kWsa kapasiteli batarya bulunuyor. Bu batarya, elektrikli SUV'a WLTP'ye göre 653 km menzil sağlıyor. Uygun istasyonlarda batarya %10’dan %80’e 16 dakikadan kısa sürede şarj edilebiliyor. Sistem 400 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor.

    Yeni Cayenne S Electric, 126.300 dolar başlangıç fiyatıyla siparişe açıldı. İlk teslimatların 2026 yaz sonunda başlaması planlanıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 3 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

