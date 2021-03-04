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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Skoda Kushaq'in iç mekanından ilk teaser'lar geldi

    Skoda'nın belli aralıklarla hakkında ipucu paylaşmaya devam ettiği kompakt crossover modeli Kushaq, 18 Mart'ta resmi olarak tanıtılacak.
    04 Mart 2021, 14:30 (4 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Skoda Kushaq'in iç mekanından ilk teaser'lar geldi
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    Skoda, Hindistan pazarı için hazırladığı kompakt crossover modeli Kushaq'ın tanıtımına günler kala ipucu paylaşımlarını sürdürüyor. Şirket şimdi de otomobilin iç mekanına ilişkin çizim görselleri paylaştı.

    Skoda Kushaq'ın kabininde sürücünün hemen önünde iki kollu tasarıma sahip yeni direksiyon simidi bulunuyor. Onun hemen arkasındaysa Avrupa'da satılan Kamiq modelindekine benzer bir dijital gösterge ekranına yer verilmiş. Konsolun merkezinde ise donanım seviyesine göre 10 inç'e kadar büyüyebilen multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.

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    Turuncu detaylarla renklendirilen konsolun kenarlarındaki altıgen hava menfezleri mat krom bir şeritle birbirine bağlanmış. Multimedya ekranının altındaki havalandırmalar ise yatay olarak konumlandırılmış ki Çekyalı üretici buradaki tasarımın Skoda panjurundaki hatları yansıttığını belirtiyor. Orta konsolda da kablosuz akıllı şarj ünitesi, 12V güç çıkışı ve iki adet USB girişi gibi detaylar yer alıyor. Ayrıca arkadaki yolcular için de iki adet havalandırma mevcut.

    Yeni Kushaq, Skoda ve Volkswagen markalarının India 2.0 projesi kapsamında tanıtacağı dört yeni modelden ilki olarak karşımıza çıkacak. Kompakt crossover, bu pazara özel olarak elden geçirilen MQB-A0-IN platformu üzerine inşa edilecek. 1.0 ve 1.5 litre TSI benzinli motorlarla satışa sunulması beklenen model 18 Mart 2021 Perşembe günü resmi olarak tanıtılacak.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Amd64x2 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gaz fren pedallarını koymayarak tasarrufa gitmişler sanırım, şu pandemi ortamında gayet mantıklı.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    buraxus (Burak Tüzen ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Amd64x2
    Zaten karıştıranlar da oluyor gereksizdi..
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    cormen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İpimle kuşağım
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    falken34 (kenan ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    kodiaq
    karoq
    kushaq
    yavsaq
    lavuq

    bu skodanın aq sevdasını anlayamadım
    Yanıtla +2
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    nightbringer 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yan havalandırma menfezleri C4 ten alınma olmuş
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıl olmuş 2021, Skoda hala elektronik el freni koymuyor...
    1 Yanıt Yanıtla
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Maliyetlerden kısmak için yapıyorlar. Özellikle Hindistan pazarı üretilen araçların platformları Avrupa'dakilerin kırpılmış hali.
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    TheCaliph_ 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İpimle kusagim
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Skoda'nın mekanik el fren sevdası bitmiyor
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    E Elektrikliarabasever 3 gün ( Mesaj Silindi ) Abdülhak Hamit Tarhan
    Valla ya en ucuz arabada bile elektronik park freni var...
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    cengizhan72 (cengiz han) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Monitor kaynaklımıdır bilmiyorum ama gaz fren pedalları görünüyor. (full ekranda bakınız)
    Yanıtla +1
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    Amd64x2 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gaz fren pedallarını koymayarak tasarrufa gitmişler sanırım, şu pandemi ortamında gayet mantıklı.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    cocainbar (Cocain bar) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Amd64x2
    Onu gectim, direksiyonda ters tarafta yav
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    buraxus (Burak Tüzen ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Amd64x2
    Zaten karıştıranlar da oluyor gereksizdi..
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