Yeni Skoda Kushaq'in iç mekanından ilk teaser'lar geldi

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Skoda, Hindistan pazarı için hazırladığı kompakt crossover modeli Kushaq'ın tanıtımına günler kala ipucu paylaşımlarını sürdürüyor. Şirket şimdi de otomobilin iç mekanına ilişkin çizim görselleri paylaştı.

Skoda Kushaq'ın kabininde sürücünün hemen önünde iki kollu tasarıma sahip yeni direksiyon simidi bulunuyor. Onun hemen arkasındaysa Avrupa'da satılan Kamiq modelindekine benzer bir dijital gösterge ekranına yer verilmiş. Konsolun merkezinde ise donanım seviyesine göre 10 inç'e kadar büyüyebilen multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.

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Turuncu detaylarla renklendirilen konsolun kenarlarındaki altıgen hava menfezleri mat krom bir şeritle birbirine bağlanmış. Multimedya ekranının altındaki havalandırmalar ise yatay olarak konumlandırılmış ki Çekyalı üretici buradaki tasarımın Skoda panjurundaki hatları yansıttığını belirtiyor. Orta konsolda da kablosuz akıllı şarj ünitesi, 12V güç çıkışı ve iki adet USB girişi gibi detaylar yer alıyor. Ayrıca arkadaki yolcular için de iki adet havalandırma mevcut.

Yeni Kushaq, Skoda ve Volkswagen markalarının India 2.0 projesi kapsamında tanıtacağı dört yeni modelden ilki olarak karşımıza çıkacak. Kompakt crossover, bu pazara özel olarak elden geçirilen MQB-A0-IN platformu üzerine inşa edilecek. 1.0 ve 1.5 litre TSI benzinli motorlarla satışa sunulması beklenen model 18 Mart 2021 Perşembe günü resmi olarak tanıtılacak.

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