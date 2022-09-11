Yeni RTX 3060 Ti ve RTX 3060 8GB'ın çıkış tarihi ortaya çıktı

Ada Lovelace mimarili RTX 40 serisi ekran kartları üzerinde çalışmalarını sürdüren Nvidia, RTX 30 Ampere serisini de kolay kolay geride bırakmayacak gibi gözüküyor.
Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Nvidia’nın RTX 3060 8GB, GDDR6X bellek ile güncellenen RTX 3060 Ti ve GA102 yongalı RTX 3070 modelleri üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de MegaSizeGPU, Nvidia’nın gerçekten de yeni kartlar üzerinde çalıştığını ve şirketin yönetim kurulu ortaklarının rekabetin arttığı orta segmente daha fazla model getirmeyi planladığını bildirdi.
Ekim sonunda tanıtılabilir
Önceki sızıntılara göre RTX 3060'ın 8GB bellek ile güncellenen yeni sürümü, 12GB belleğe sahip ana modelden 50 dolar daha düşük 300 dolar civarında bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunulacak. GDDR6X bellekler ile güncellenen bir diğer model RTX 3060 Ti ise, bellek bant genişliğinde yüzde 36'lık bir artış sağlayacak.
Yeni kartlar henüz resmiyet kazanmadığı için bilinen detaylar sınırlı diyebiliriz. Sızıntılar ilk iki modelin RTX 40 modelleri piyasaya sürüldükten sonra Ekim ayı sonunda tanıtılacağına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler