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    Nvidia, RTX 40 serisi ekran kartları için duyuru tarihini açıkladı

    Nvidia, merakla beklenen RTX 40 serisi yeni nesil ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket bu ay içinde GeForce Beyond etkinliğinde yeni nesil kartlarını duyuracak.
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    nvidia geforce beyond etkinliğinde rtx 40 serisini duyuracak
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    Nvidia, yaklaşmakta olan GeForce RTX 40 serisi ekran kartları için GeForce Beyond adı altında bir konferans düzenlemeye hazırlanıyor. GTC 2022 kapsamında düzenlenecek olan lansmanda yeni nesil Ada Lovelace mimarili ekran kartları büyük bir bekleyişin ardından duyurulmuş olacak.

    Nvidia GeForce RTX 40 serisi tanıtım tarihi 

    Nvidia, firmanın yeni nesil ekran kartları için daha önce zaten GTC 2022’yi işaret etmişti. Şimdi ise firma resmen yeni nesil RTX 40 serisi ekran kartlarının GeForce Beyond adlı canlı yayın etkinliğinde 20 Eylül’de Türkiye saati ile 18:00’da duyurulacağı açıkladı. Bu etkinlik ise firmanın resmi Twitch ve GeForce Youtube kanallarından yayınlanacak.

    Kod adı Ada Lovelace olan RTX 40 serisi beklendiği gibi Ampere mimarili RTX 30 ailesinin yerini alacak. Düzenlenecek olan etkinlikte hangi kartların tanıtılacağı açıklanmış değil fakat RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 kartlarının ilk olarak duyurulması ve detaylandırılmasını bekliyoruz. Fakat ekran kartları muhtemelen bu etkinlikten bir süre daha sonra piyasaya girecektir.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 11 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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