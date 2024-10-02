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    Peugeot 408'in tamamen elektrikli versiyonu tanıtıldı: Karşınızda E-408

    Peugeot 408 modelinin tamamen elektrikli versiyonu sonunda resmiyet kazandı. Peugeot E-408 olarak adlandırılan araç 453 km'ye varan menzili ile sıfır emisyon sunarken maksimum konforu hedefliyor.
    Elektrikli Peugeot E-408 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 408 modelinin tamamen elektrikli versiyonunu tanıttı. Hali hazırda benzinli, hibrit ve plug-in versiyonlarından oluşan aileye 453 km'ye kadar menzil sunan tamamen elektrikli bir model eklendi. Tamamen elektrikli 408 için sipariş alımına başlandığını da hatırlatalım.

    Peugeot E-408 olarak adlandırılan otomobil, tek bir elektrik motoru ile donatıldı. Bu ünite 210 beygir güç ve 345 Nm tork üretebiliyor. Ancak motorun tüm gücü ya "Sport" modunda ya da ani hızlanma gerektiğinde kullanılabilecek. Ünite "Normal" modda 190 beygir güç ve 300 Nm tork üretirken, "Eco" modunda bu değerler 170 beygir güç ve 270 Nm torka düşüyor.

    Elektrikli Peugeot E-408 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Eco modu aracın maksimum menziline (453 km) ulaşmasını sağlamak için tasarlandı. Peugeot E-408'in kalbinde 58.2 kWh kapasiteye sahip nikel-manganez-kobalt batarya bulunuyor. Araçtaki batarya 11 kW'lık üç fazlı bir cihazla veya 120 kW’a kadar hızlı şarj istasyonları aracılığı ile şarj edilebilecek. Şirkete göre hızlı şarj ile bataryayı %20'den %80'e doldurmak sadece 30 dakika sürüyor.

    Elektrikli Peugeot E-408 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Donanım paketleri

    Peugeot E-408'in Allure isimli standart donanım paketinde LED farlar, 19 inç jantlar, 10 inç ekranlı ve 6 hoparlörlü multimedya sistemi, ısıtmalı sürücü koltuğu ve direksiyon, kablosuz Apple CarPlay/Android Auto yansıtma, çift bölgeli otomatik klima, ısı pompası, arka park kamerası ve sensörler mevcut.

    Elektrikli Peugeot E-408 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Daha pahalı GT donanım paketinde ise tüm bunlara ek olarak LED Matrix farlar, ön park sensörleri, 8 renk seçenekli kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması, hava temizleme sistemi, elektrikli bagaj kapağı, Focal marka premium hoparlörler, Drive Assist Plus paketi ve alüminyum detaylara sahip daha lüks bir iç tasarım gibi ek özellikler bulunuyor.

    Peugeot E-408 önümüzdeki aylarda Türkiye'de de satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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