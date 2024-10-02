Peugeot 408'in tamamen elektrikli versiyonu tanıtıldı: Karşınızda E-408

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Tam Boyutta Gör Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 408 modelinin tamamen elektrikli versiyonunu tanıttı. Hali hazırda benzinli, hibrit ve plug-in versiyonlarından oluşan aileye 453 km'ye kadar menzil sunan tamamen elektrikli bir model eklendi. Tamamen elektrikli 408 için sipariş alımına başlandığını da hatırlatalım.

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Peugeot E-408 olarak adlandırılan otomobil, tek bir elektrik motoru ile donatıldı. Bu ünite 210 beygir güç ve 345 Nm tork üretebiliyor. Ancak motorun tüm gücü ya "Sport" modunda ya da ani hızlanma gerektiğinde kullanılabilecek. Ünite "Normal" modda 190 beygir güç ve 300 Nm tork üretirken, "Eco" modunda bu değerler 170 beygir güç ve 270 Nm torka düşüyor.

Tam Boyutta Gör Eco modu aracın maksimum menziline (453 km) ulaşmasını sağlamak için tasarlandı. Peugeot E-408'in kalbinde 58.2 kWh kapasiteye sahip nikel-manganez-kobalt batarya bulunuyor. Araçtaki batarya 11 kW'lık üç fazlı bir cihazla veya 120 kW’a kadar hızlı şarj istasyonları aracılığı ile şarj edilebilecek. Şirkete göre hızlı şarj ile bataryayı %20'den %80'e doldurmak sadece 30 dakika sürüyor.

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Donanım paketleri

Peugeot E-408'in Allure isimli standart donanım paketinde LED farlar, 19 inç jantlar, 10 inç ekranlı ve 6 hoparlörlü multimedya sistemi, ısıtmalı sürücü koltuğu ve direksiyon, kablosuz Apple CarPlay/Android Auto yansıtma, çift bölgeli otomatik klima, ısı pompası, arka park kamerası ve sensörler mevcut.

Tam Boyutta Gör Daha pahalı GT donanım paketinde ise tüm bunlara ek olarak LED Matrix farlar, ön park sensörleri, 8 renk seçenekli kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması, hava temizleme sistemi, elektrikli bagaj kapağı, Focal marka premium hoparlörler, Drive Assist Plus paketi ve alüminyum detaylara sahip daha lüks bir iç tasarım gibi ek özellikler bulunuyor.

Peugeot E-408 önümüzdeki aylarda Türkiye'de de satışa sunulacak.

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