Peugeot 408'in tamamen elektrikli versiyonu tanıtıldı: Karşınızda E-408

Peugeot E-408 olarak adlandırılan otomobil, tek bir elektrik motoru ile donatıldı. Bu ünite 210 beygir güç ve 345 Nm tork üretebiliyor. Ancak motorun tüm gücü ya "Sport" modunda ya da ani hızlanma gerektiğinde kullanılabilecek. Ünite "Normal" modda 190 beygir güç ve 300 Nm tork üretirken, "Eco" modunda bu değerler 170 beygir güç ve 270 Nm torka düşüyor.
Donanım paketleri
Peugeot E-408'in Allure isimli standart donanım paketinde LED farlar, 19 inç jantlar, 10 inç ekranlı ve 6 hoparlörlü multimedya sistemi, ısıtmalı sürücü koltuğu ve direksiyon, kablosuz Apple CarPlay/Android Auto yansıtma, çift bölgeli otomatik klima, ısı pompası, arka park kamerası ve sensörler mevcut.
Peugeot E-408 önümüzdeki aylarda Türkiye'de de satışa sunulacak.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.