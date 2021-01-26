Yeni Skoda Kushaq'ın kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı

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Kısa süre önce yaptığı açıklamada yeni SUV modelinin ismini 'Skoda Kushaq' olarak duyuran Çekyalı üretici bu kez aracın kamuflajlı fotoğraflarıyla karşımızda. Hindistan'a özel bir model olan Skoda Kushaq'ın örtüsü Mart ayında kaldırılacak.

Skoda'nın Hindistan'daki ürün gamı şu anda Rapid, Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modellerinden oluşuyor. Bu yılın sonlarına doğru Skoda Kushaq da bu aileye katılmış olacak. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Vision IN konseptiyle ön gösterimi yapılan model, ince farlarla çevrili panjuru, B sütunundan itibaren hafifçe eğim kazanan tavanı ve bagaj kapağının tasarımı sayesinde kimliğini açıkça belli ediyor.

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Skoda Kushaq, grubun MQB isimli platformunun Hindistan pazarına özel olarak türetilen MQB-A0-IN versiyonu üzerine inşa edilmiş. Otomobilin aks mesafesi (2651 mm) Kamiq ile aynı ve Skoda'nın iddiasına göre oldukça geniş bir bagaj hacmi sunacak. İç mekanı henüz göremiyoruz fakat bu alanda da dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunacak. Üst paketlerde otomatik klimaya da yer verilecek.

Skoda Kushaq'ın kaputu altında 1.0 ve 1.5 litre TSI benzinli seçeneklere yer verilecek. Şanzıman seçenekleri ise 6 ileri manuel, 6 ileri otomatik ve 7 ileri DSG'den oluşacak. Mart ayında resmi olarak tanıtılacağı açıklanan Skoda Kushaq, ardından Hindistan'da satışa sunulacak.

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