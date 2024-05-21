Yenilenen Toyota Yaris Cross Hybrid, Haziran'da Türkiye'de

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Toyota Yaris Cross Hybrid, yenilenerek B-SUV segmentindeki iddiasını daha ileriye taşıyor. Dünya’da Yılın Şehir Otomobili unvanına sahip Yaris Cross Hybrid, yenilenen ürün gamıyla birlikte Haziran ayından itibaren Türkiye’de yollara çıkmaya başlayacak.

Makyajlı Yaris Cross Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Yaris Cross Hybrid’in ilk bakışta dikkat çeken tasarımı, zengin donanım seçenekleri, gelişmiş teknolojik özellikleri ve yeni renk seçenekleriyle buluşuyor. Çift gövde rengiyle de tercih edilebilen Yeni Yaris Cross Hybrid, daha geniş ve güçlü görünüme sahip ön-arka tampon tasarımıyla SUV tarzının altını çiziyor. Yeni 17 inç siyah alaşım jant seçeneği, yeni Granit Gri ve Neptün Mavi renk alternatifleri ile kabinde yer alan yeni koltuk tasarımı da, Yaris Cross Hybrid’in şıklığını daha ileri seviyeye taşıyor.

Yeni Yaris Cross Hybrid iki tam hibrit motor seçeneğiyle sunulacak

Toyota, Yeni Yaris Cross Hybrid modelini iki farklı tam hibrit seçeneğiyle müşterilerine sunacak. Yeni Yaris Cross Hybrid için bu seçenekler, yüksek verimliliğiyle öne çıkan 116 HP hibrit ve yüksek performans ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan 130 HP hibrit versiyonları olacak. Tam hibrit motor seçeneğiyle sunulacak Yeni Yaris Cross Hybrid, teknolojiyi ve trendleri takip eden müşterileri hedefleyecek.

Yeni Hybrid 130 versiyonu, Toyota’nın beşinci nesil hibrit bileşenleriyle donatıldı. 1.5 litrelik yeni tam hibrit sistemi, daha büyük ve daha güçlü bir elektrik motoruyla kombine ediliyor. Bu sayede sistem, 130 HP kombine güce ve 185 Nm torka sahip oluyor. Hızlanmalarda esnek bir performans sunan Hybrid 130, sürüş deneyimini de daha ileriye taşıyor.

Verimlilikten ve performanstan ödün vermeyen Yaris Cross Hybrid 130, 0-100 km/s hızlanmasını 10.7 saniyede tamamlıyor. 101-116 g/km CO2 emisyonu ile sınıfının en düşük değerlerini sunan araç, 4.5-5.2 lt/100 km tüketim ortalamasına sahip. Yaris Cross Hybrid 130 tüm bu özelliklerle daha çevik performans sunarken sürücüye daha dinamik ve kendinden emin bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Tam Boyutta Gör 116 HP’lik tam hibrit versiyonu ise, 116 HP gücü ve 141 Nm torkuyla düşük hızlarda daha keskin tepkiler verecek ve elektrik motorunu daha uzun süre kullanarak verimliliği artıracak şekilde geliştirildi.

Yaris Cross Hybrid’in her koşulda çevik ve güven veren performansı, GA-B platformuyla tamamlandı. Platformun alçak ağırlık merkezi ve yüksek rijitlik sağlayan yapısı, Yaris Cross Hybrid’in sürücünün tepkilerine anında yanıt vermesini ve gövde burulmasının da en aza indirilmesini sağladı.

Bununla birlikte Yeni Yaris Cross Hybrid modelinde, gürültü ve titreşimi daha da azaltmak adına bir dizi güncellemeler yapıldı. Motor gürültüsünü düşürecek güncellemelerin yanı sıra rüzgar ve yol gürültüsünü engellemek adına daha kalın ön cam, ön ve arka yan camlara yer verildi.

4,180 mm uzunluğa, 1,765 mm genişliğe, 1,595 mm yüksekliğe ve 2,560 mm aks aralığına sahip Yeni Yaris Cross Hybrid, 397 litre bagaj hacmine sahip ve koltuklar katlandığında 1097 litrelik hacim sunuyor.

Tamamen yeni dijital kullanıcı deneyimi

Tam Boyutta Gör Yeni Yaris Cross Hybrid, bilgi ve eğlence sistemleri açısından tamamen yeni bir dijital kullanıcı deneyimi sunuyor. Yenilenen modelde, 12.3 inç dijital göstergenin yanı sıra daha sezgisel tepkiler veren 10.5 inç multimedya ekranı yer alıyor.

Ayrıca, kablosuz şarj ünitesi, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, 10 inç ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, Nanoe-x teknolojili çift bölgeli otomatik klima ve sürücü/ön yolcu koltuk ısıtma gibi özellikler ile de teknoloji ve konfor en üst düzeye taşınıyor.

Sınıfında öne çıkan ölçülerdeki ekranlar, her koşulda en iyi görüntüyü sağlayacak şekilde konumlandırılırken, dijital göstergeler sürücünün tercihine bağlı olarak Smart, Casual ve Sportif olmak üzere 3 farklı mod ile ekran temasını değiştirilebilecek şekilde tasarlandı.

Yeni Yaris Cross Hybrid gelişmiş multimedya sistemi, artırılmış işlemci gücü sayesinde komutlara daha hızlı yanıt vererek kolay ve sezgisel kullanım için tasarlandı. Sistemde; geliştirilmiş, daha duyarlı bir ses tanıma sistemi ve doğal konuşma dilini tanıyabilen yerleşik bir “Hey Toyota” sesli asistan da yer alacak. Hem Apple CarPlay hem de Android Auto için kablosuz akıllı telefon entegrasyonu ile kolay bağlantı sağlayan sistem her zaman pratik bir kullanım sunuyor.

Daha güvenli ve daha konforlu sürüş

Tam Boyutta Gör Toyota, Yaris Cross Hybrid modelini kendi boyutundaki en güvenli otomobil yapma hedefiyle yola çıktı. Yeni model, bu hedef doğrultusunda gelişmiş çok sayıda aktif ve pasif güvenlik özellikleriyle donatıldı.

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Yeni Yaris Cross Hybrid’de sunulan geniş kapsamlı Toyota T-Mate, otomobili daha güvenli hale getirmesinin yanı sıra sürüşü kolaylaştıran gelişmiş sürücü destek sistemlerini de içeriyor. Yeni Yaris Cross Hybrid’de bu özellikler her zamankinden daha etkili olacak şekilde geliştirildi ve en yeni nesil Toyota Safety Sense 3 sistemleriyle donatıldı. Böylece Yaris Cross Hybrid segmentinde ilk kez sunulan birçok özelliği ile fark yaratıyor.

Yeni Yaris Cross Hybrid’in tüm modellerinde standart olan Toyota Safety Sense 3 içerisinde birçok akıllı sistem yer alıyor. Öne çıkan özellikler arasında Akıllı Şerit Takip Sistemi, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Otomatik Yanan Uzun Farlar, Yaya, bisikletli ve motosikletli algılama özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi, Acil Durum Direksiyon Desteği, Trafik İşareti Algılama Sistemi ve Acil Durum Durdurma Sistemi yer alıyor. Araçta bulunan Aktif Viraj Yardımcısı ise, virajlarda yönlendirme desteği vererek kullanıcının sürüş yükünü azaltarak yolculukları kolaylaştırıyor. Arka Koltuk Hatırlatma Sistemi (RSRS) arka koltukta bir çocuk veya evcil hayvan bırakılması durumunda görsel ve sesli uyarılar yapıyor.

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