Skoda Vision 7S konseptinin iç mekanı paylaşıldı: Orta konsolda çocuk koltuğu var

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Skoda, yeni konsept aracı Vision 7S'in yaşam alanına ilişkin bir ipucu görseli paylaştı. Kabini kuş bakışı gösteren görsel, Skoda'nın yeni tasarım dilini ve pratik çözümlerini ortaya koyuyor.

Skoda Vision 7S, altı kişilik oturma kapasitesine sahip geniş bir otomobil. Koltuk düzeni ise 2+2+2 şeklinde karşımıza çıkıyor. Baktığımızda ilk göze çarpan detay orta konsola entegre edilen çocuk koltuğu oluyor. Yeni 'Simply Clever' çözümlerinden biri olan bu koltuğu orta konsola entegre ederek bir kişilik oturma alanını feda etmeyen Çekyalı üretici, aynı zamanda bu alanın çocuk koltuğu için en güvenli yer olduğunun da altını çiziyor.

Bakıldığında Vision 7S'in oldukça geniş bir yaşam alanına sahip olduğu fark ediliyor. Entegre başlıklara sahip koltuklar, oturan kişiyi kavrayacak biçimde tasarlanmış. Turuncu emniyet kemerleri de koltukların iç kısmına entegre edilmiş. Konsolda tablet biçimli büyük bir multimedya ekranı mevcut. Orta konsolda ise çeşitli kontrol düğmelerinin yanı sıra bolca depolama alanına yer verilmiş gibi görünüyor.

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Vision 7S'in kabininde iki farklı mod mevcut. Araç seyir halindeyken ortadaki multimedya ekranı dikey konuma geliyor ve tüm kontroller sürücünün kolayca erişebileceği noktada konumlanıyor. Şarj veya dinlenme amacıyla mola verildiğinde ise merkezdeki ekran otomatik olarak yatay konuma getiriliyor, direksiyon simidi ve gösterge ekranı ön cama doğru kayıyor ve koltuklar geriye doğru kaydırılarak herkes için optimum bacak mesafesi sağlanıyor.

Baştan sona uzanan panoramik cam tavanıyla yaşam alanını daha da ferah kılan Skoda Vision 7S'te ayrıca direksiyon üzerinde haptik kontroller, çeşitli bölümlerde ambiyans aydonlatmaları ve koltuk sırtlarında cepler ve multimedya cihazları (tablet, telefon vb.) için tutacaklar da bulunuyor.

Konseptin üretim versiyonuna dönüşüp dönüşmeyeceği belli değil ancak şu ana kadar tanıtılan Vision konseptlerinin genellikle üretim halini gördük. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Yeni Skoda Vision 7S'in yaşam alanından ilk görsel geldi