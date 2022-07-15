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Hyundai tarafından yapılan açıklamaya göre Mercedes-Benz ve BMW gibi lüks spor otomobil üreticileriyle rekabet edebilmek için oluşturulan N markası altında elektrikli otomobiller üretilmeye başlanacak.



Koreli otomobil üreticisi, halihazırda bulunan elektrikli SUV Ioniq 5 modelinin yüksek performanslı versiyonu olan Ioniq 5 N’in 2023 yılında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu, N markasının ilk yüksek performanslı elektrikli otomobili olacak. Bununla birlikte iki yüksek performanslı konsept aracının da duyurusu gerçekleştirildi: RN22e ve N Vision 74. Fakat her iki modelin de üretime geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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RN22e konsepti, esasında Ioniq 6’nın gövde tasarımına sahip E-GMP platformunu kullanan bir sedan model. N Vision 74 ise, Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo ve 1974 Pony Coupe konseptlerinden ilham alınarak tasarlanmış yüksek performanslı hidrojen yakıt hücreli hibrit bir model olarak karşımıza çıkıyor.



Bu her iki konsept araç Hyundai’nin küresel lüks elektrikli araç üreticisine dönüşme vizyonunu sergilemek için tasarlanmış durumda. N markası bu amaç için 2016 yılında oluşturulmuştu. N harfi, Hyundai’nin teknik merkezinin N modellerini test ettiği Almanya’da bulunan Nürburgring yarış pistini temsil ediyor.

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Hyundai, performans odaklı N markasını elektriklendiriyor