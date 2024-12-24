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    Star Wars: Dawn of the Jedi'ın çekim tarihi belli oldu

    Logan ve Ford v Ferrari gibi filmlerle tanınan James Mangold'un hazırladığı Star Wars: Dawn of the Jedi'ın çekim tarihi belli oldu. Film, ilk Jedi düzeninin kurulduğu dönemde geçecek.
    Yeni Star Wars filminin çekim tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yeni üçleme sonrası sinema tarafında bir süre nadasa bırakılan Star Wars, 2026 yazında The Mandalorian & Grogu ile beyaz perdeye geri dönecek. Bu noktadan sonra yeni Star Wars filmlerinin üst üste gelmesi bekleniyor. Bu filmlerden biri de James Mangold (Logan, Ford v. Ferrari)'un yöneteceği Star Wars: Dawn of the Jedi olacak. Yavaş yavaş şekillenmeye başlayan bu proje, önümüzdeki yıl sete çıkacak.

    Bir süredir gündemde olan bu iddia dün doğrulanırken, çekim tarihine dair daha net detaylar da ortaya çıktı. Production List veri tabanına eklenen bilgiler, Star Wars: Dawn of the Jedi'ın çekimlerine 2025'in aralık ayında başlanacağını ortaya çıkardı.

    Star Wars: Dawn of the Jedi 2027'de Çıkabilir

    Şu anda Disney'in vizyon takviminde henüz detayları açıklanmamış bir Star Wars filminin 17 Aralık 2027'de gösterime gireceği görülüyor. Söz konusu bu filmin Dawn of the Jedi olabileceği düşünülüyor. Çünkü şu anda The Mandalorian & Grogu dışında en somut adımların atıldığı proje bu proje. Diğer yandan Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) de bir üçleme hazırlıyor ama muhtemelen o Dawn of the Jedi'dan sonra sete çıkacaktır.

    Dawn of the Jedi, bugüne kadar çıkan Star Wars filmlerinin yaklaşık 25 bin yıl öncesinde geçecek ve Güç'ün yeni yeni keşfedildiği ve ilk Jedi düzeninin ortaya çıktığı döneme odaklanacak.

    James Mangold filmin senaryosunu House of Cards dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Beau Willimon ile birlikte kaleme aldı. Willimon, Andor dizisinin de senaristlerinden biriydi. 

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    Sinoeis 21 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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