Star Wars: Dawn of the Jedi'ın çekimlerine önümüzdeki yıl başlanabilir

Şu anda hazırlıkları süren Star Wars filmleri arasında belki de en heyecan vericisi olan Star Wars: Dawn of the Jedi, önümüzdeki yıl kamera karşısına geçebilir. Hollywood içinden bilgi aktaran isimlerden biri olan Daniel Richtman, Dawn of the Jedi'ın çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacağını söylüyor.
Star Wars: Dawn of the Jedi, Jedilar'ın ve "Güç"ün Orijin Hikâyesini Anlatacak
Star Wars: Dawn of the Jedi'ı James Mangold yönetecek. Mangold'un filmografisinde Logan, Ford v. Ferrari ve 3:10 to Yuma gibi başarılı yapımlar yer alıyor. Bu da Dawn of the Jedi'a dair beklentileri yükseltiyor. Mangold, filmin senaryosunu, House of Cards dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Beau Willimon ile birlikte yazıyor. Willimon, Andor dizisinin de senaristlerinden biriydi.
Dawn of the Jedi'a dair beklentileri arttıran bir diğer unsur da konusu. James Mangold'un filmi, bugüne kadar çıkan Star Wars filmlerinin yaklaşık 25 bin yıl öncesinde geçecek ve Jedilar'ın ilk ortaya çıktığı döneme odaklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu