Star Wars: Dawn of the Jedi'ın çekimlerine önümüzdeki yıl başlanabilir

Tam Boyutta Gör Son üçlemenin ağızlarda bıraktığı kötü tat nedeniyle bir süre beyaz perdeden uzak duran Star Wars serisi, yedi yıl aradan sonra sinemalara geri dönmeye hazırlanıyor. Bu üçlemeden sonra çekilen ilk Star Wars filmi olan The Mandalorian & Grogu, 2026 yazında gösterime girecek. Lucasfilm, The Mandalorian & Grogu'un yanı sıra geliştirdiği Star Wars filmlerini hayata geçirmekte zorlanıyor olsa da en azından bir proje sorunsuz şekilde yoluna devam ediyor gibi görünüyor.

Şu anda hazırlıkları süren Star Wars filmleri arasında belki de en heyecan vericisi olan Star Wars: Dawn of the Jedi, önümüzdeki yıl kamera karşısına geçebilir. Hollywood içinden bilgi aktaran isimlerden biri olan Daniel Richtman, Dawn of the Jedi'ın çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacağını söylüyor.

Star Wars: Dawn of the Jedi, Jedilar'ın ve "Güç"ün Orijin Hikâyesini Anlatacak

Star Wars: Dawn of the Jedi'ı James Mangold yönetecek. Mangold'un filmografisinde Logan, Ford v. Ferrari ve 3:10 to Yuma gibi başarılı yapımlar yer alıyor. Bu da Dawn of the Jedi'a dair beklentileri yükseltiyor. Mangold, filmin senaryosunu, House of Cards dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Beau Willimon ile birlikte yazıyor. Willimon, Andor dizisinin de senaristlerinden biriydi.

Dawn of the Jedi'a dair beklentileri arttıran bir diğer unsur da konusu. James Mangold'un filmi, bugüne kadar çıkan Star Wars filmlerinin yaklaşık 25 bin yıl öncesinde geçecek ve Jedilar'ın ilk ortaya çıktığı döneme odaklanacak.

Yeni Star Wars filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanabilir