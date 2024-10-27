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    Anlık Bildirim

    Star Wars: Dawn of the Jedi'ın çekimlerine önümüzdeki yıl başlanabilir

    The Mandalorian & Grogu'dan sonra bir Star Wars filmi daha sete çıkmaya hazırlanıyor. James Mangold'un yöneteceği Star Wars: Dawn of the Jedi'ın çekimlerine önümüzdeki yıl başlanabilir.
    Yeni Star Wars filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanabilir Tam Boyutta Gör
    Son üçlemenin ağızlarda bıraktığı kötü tat nedeniyle bir süre beyaz perdeden uzak duran Star Wars serisi, yedi yıl aradan sonra sinemalara geri dönmeye hazırlanıyor. Bu üçlemeden sonra çekilen ilk Star Wars filmi olan The Mandalorian & Grogu, 2026 yazında gösterime girecek. Lucasfilm, The Mandalorian & Grogu'un yanı sıra geliştirdiği Star Wars filmlerini hayata geçirmekte zorlanıyor olsa da en azından bir proje sorunsuz şekilde yoluna devam ediyor gibi görünüyor.

    Şu anda hazırlıkları süren Star Wars filmleri arasında belki de en heyecan vericisi olan Star Wars: Dawn of the Jedi, önümüzdeki yıl kamera karşısına geçebilir. Hollywood içinden bilgi aktaran isimlerden biri olan Daniel Richtman, Dawn of the Jedi'ın çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacağını söylüyor.

    Star Wars: Dawn of the Jedi, Jedilar'ın ve "Güç"ün Orijin Hikâyesini Anlatacak

    Star Wars: Dawn of the Jedi'ı James Mangold yönetecek. Mangold'un filmografisinde Logan, Ford v. Ferrari ve 3:10 to Yuma gibi başarılı yapımlar yer alıyor. Bu da Dawn of the Jedi'a dair beklentileri yükseltiyor. Mangold, filmin senaryosunu, House of Cards dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Beau Willimon ile birlikte yazıyor. Willimon, Andor dizisinin de senaristlerinden biriydi. 

    Dawn of the Jedi'a dair beklentileri arttıran bir diğer unsur da konusu. James Mangold'un filmi, bugüne kadar çıkan Star Wars filmlerinin yaklaşık 25 bin yıl öncesinde geçecek ve Jedilar'ın ilk ortaya çıktığı döneme odaklanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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