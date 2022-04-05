Mart ayı Steam donanım anketi paylaşıldı: Intel yükselişte

Tam Boyutta Gör

Steam Donanım ve Yazılım Anketi'nin Mart ayı listesi paylaşıldı. Ryzen işlemciler ile uzun bir süre Intel’i geride bırakan AMD, Mart ayında kayıp vermeye devam ediyor.

Intel yükselişte

Kasım ayında Intel’in karşısında yüzde 31,53’lük bir paya ulaşan kırmızı ekip, devam eden aylarda ufak düşüşler yaşasa da geri dönmeyi başarmıştı. Bununla birlikte Şubat ayında yüzde 0,4’lük bir gerileme yaşayan şirket, bu kaybını Mart ayında da devam ettirdi ve rakibinin yüzde 69.32’lik payına kıyasla yüzde 30.66’lık bir paya sahip oldu.

Intel Arc A370M, AMD RX6500M'in gerisinde kaldı 3 gün önce eklendi

Anketin ekran kartı tarafına geçildiğinde, Nvidia’nın Ampere kartlarında yükseliş devam ediyor. En büyük kullanım artışı RTX 3060 (%0,56) ve RTX 3070 (%0.25) modellerinde yaşanırken, en büyük düşüş yine Nvidia cephesinde GTX 1050 Ti (-%0,26) ve GTX 1650 (-%0,22) modellerinde görüldü. Listede yer alan tek AMD kartı Radeon RX 6700 XT ise, yüzde 0,23'lük payı sayesinde ana grafikteki tek RDNA 2 kartı olmaya devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Yeni Steam donanım anketi paylaşıldı: AMD'de düşüş sürüyor