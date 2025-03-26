Yeni Street Fighter filminde sürpriz gelişme; Sony filmi vizyon takviminden çıkardı

Bir süredir hazırlık aşamasında olan Street Fighter filmi için son haftalarda kayda değer adımlar atılmaya başlanmıştı. Hatta daha birkaç hafta önce filmi yönetmesi için Kitao Sakurai ile anlaşıldığı duyuruldu. Bu gelişme, filmin artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayacağı şeklinde yorumlandı. Ne var ki tam tersi oldu. Biz filmin oyuncu kadrosuna dair haberler duymayı beklerken, filmin vizyon takviminden çıkarıldığı açıklandı.

Street Fighter Filmi Beklendiği Gibi 2026 İlkbaharında Çıkmayacak

Sony Pictures, normalde 20 Mart 2026'da gösterime girmesi planlanan Street Fighter filmini süresiz olarak erteledi. Sony'nin bu sürpriz kararı neden aldığı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak şu anda filmin tamamen iptal edildiği yönünde bir duyum yok. Stüdyo, bu projeyi tekrar gözden geçirip ileride farklı bir tarih de belirleyebilir. Ancak kesin olan bir şey var ki o da yeni Street Fighter filminin beklendiği gibi 2026 ilkbaharında çıkmayacağı.

Bu yazın en heyecanla beklenen filmleri belli oldu 12 sa. önce eklendi

Street Fighter, daha önce birkaç kez sinemaya uyarlanan ender video oyun serilerinden biri. 90'lı yıllarda Jean-Claude Van Damme'ın başrolünü üstlendiği bir film uyarlamasına konu olan seri, son olarak 2009 yılında Street Fighter: The Legend of Chun-Li ile beyaz perdeye konuk olmuştu. Ayrıca yıllar içinde bu seriyle bağlantılı animasyon filmler de çekildi.

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Yeni Street Fighter filmi vizyon takviminden çıkarıldı