Yeni Street Fighter filminden ilk fragman yayınlandı

Yeni Street Fighter Filmi, 16 Ekim 2026'da Vizyona Girecek
16 Ekim 2026'da vizyona girecek olan yeni Street Fighter, oyuncu kadrosundaki sürpriz tercihlerle dikkat çekiyor. Filmin oyuncu kadrosunda hem Jason Momoa gibi ünlü oyuncular, hem de Amerikan güreşçileri, rapçiler, komedyenler gibi şaşırtan tercihler bulunuyor. Filmdeki karakterler ve onları canlandıran oyuncular şöyle:
- Andrew Koji - Ryu
- Noah Centineo - Ken
- Callina Liang - Chun-Li
- Joe “Roman Reigns” Anoa’i - Akuma
- Cody Rhodes - Guile
- 50 Cent - Balrog
- Jason Momoa - Blanka
- David Dastmalchian - M. Bison
- Vidyut Jammwal - Dhalsim
- Mel Jarnson - Cammy
- Orville Peck - Vega
- Olivier Richters - Zangief
- Hirooki Goto - E. Honda
- Andrew Schulz - Dan Hibiki
- Eric André - Don Sauvage
- Rayna Vallandingham - Juli
- Alexander Volkanovski - Joe
- Kyle Mooney - Marvin
Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: