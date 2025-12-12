Yeni Street Fighter filminden ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Dün gece düzenlenen Game Awards 2025 töreni, her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok duyuruya ve paylaşıma sahne oldu. Çok sayıda fragmanın paylaşıldığı gecede yeni Street Fighter filminden de ilk fragman yayınlandı.

Yeni Street Fighter Filmi, 16 Ekim 2026'da Vizyona Girecek

16 Ekim 2026'da vizyona girecek olan yeni Street Fighter, oyuncu kadrosundaki sürpriz tercihlerle dikkat çekiyor. Filmin oyuncu kadrosunda hem Jason Momoa gibi ünlü oyuncular, hem de Amerikan güreşçileri, rapçiler, komedyenler gibi şaşırtan tercihler bulunuyor. Filmdeki karakterler ve onları canlandıran oyuncular şöyle:

Andrew Koji - Ryu

Noah Centineo - Ken

Callina Liang - Chun-Li

Joe “Roman Reigns” Anoa’i - Akuma

Cody Rhodes - Guile

50 Cent - Balrog

Jason Momoa - Blanka

David Dastmalchian - M. Bison

Vidyut Jammwal - Dhalsim

Mel Jarnson - Cammy

Orville Peck - Vega

Olivier Richters - Zangief

Hirooki Goto - E. Honda

Andrew Schulz - Dan Hibiki

Eric André - Don Sauvage

Rayna Vallandingham - Juli

Alexander Volkanovski - Joe

Kyle Mooney - Marvin

Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

