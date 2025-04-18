Yeni Street Fighter filminde rol alacak isimler belli olmaya başlıyor

Street Fighter Filminde Ken ve Ryu'yu Canlandıracak İsimler Belli Oluyor
Warrior dizisiyle tanınan Andrew Koji, anlaşmaya varılması hâlinde Ryu karakterine hayat verecek. Daha çok dövüş filmleriyle tanınan bir isim Koji, son derece yetenekli bir karma dövüş sanatçısı. Bu yüzden bu rol için de en uygun isimlerden biri olabilir.
Yeni Street Fighter filminin normalde 20 Mart 2026'da gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak hazırlık süreci beklenenden uzun sürünce Sony filmi vizyon takviminden çıkardı. Henüz film için yeni bir tarih açıklanmadı. Ancak filmin artık oyuncu seçme sürecine girmiş olması, çekimlerin yakında başlayabileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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