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    Anlık Bildirim

    Yeni Street Fighter filminde rol alacak isimler belli olmaya başlıyor

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan Street Fighter filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Filmde rol alması için görüşülen ilk isimler belli oldu.                     
    Street Fighter filmi Tam Boyutta Gör
    Bir süredir hazırlık aşamasında olan Street Fighter filmi için somut adımlar atılmaya başlandı. Şubat ayında, filmi yönetmesi için Kitao Sakurai ile anlaşan Sony, şimdi de oyuncu kadrosunu şekillendirmeye başlıyor. Henüz Sony cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı ama içeriden sızdırılan bilgiler filmde rol almaları için Andrew Koji ve Noah Centineo ile görüşüldüğünü ortaya çıkardı.

    Street Fighter Filminde Ken ve Ryu'yu Canlandıracak İsimler Belli Oluyor

    Warrior dizisiyle tanınan Andrew Koji, anlaşmaya varılması hâlinde Ryu karakterine hayat verecek. Daha çok dövüş filmleriyle tanınan bir isim Koji, son derece yetenekli bir karma dövüş sanatçısı. Bu yüzden bu rol için de en uygun isimlerden biri olabilir.

    Yeni Street Fighter filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    Diğer yandan son dönemin yükselen yıldızlarından olan Noah Centineo'nun (The Recruit, Black Adam) ise Ken rolü için düşünüldüğü belirtiliyor.

    Yeni Street Fighter filminin normalde 20 Mart 2026'da gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak hazırlık süreci beklenenden uzun sürünce Sony filmi vizyon takviminden çıkardı. Henüz film için yeni bir tarih açıklanmadı. Ancak filmin artık oyuncu seçme sürecine girmiş olması, çekimlerin yakında başlayabileceğini gösteriyor.

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