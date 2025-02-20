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    Yeni Street Fighter filmi şekillenmeye başlıyor; Yönetmen belli oldu

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Street Fighter filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Hazırlıkları hız kazanan filmi kimin yöneteceği belli oldu.             
    Street Fighter filmi
    Oyun uyarlamalarına olan ilgi yeniden arttığı için önümüzdeki dönemde çok sayıda oyun uyarlaması izleyici ile buluşacak. Bu uyarlamalardan biri de yavaş yavaş şekillenmeye başlayan yeni Street Fighter filmi olacak.

    20 Mart 2026'da gösterime girecek olan yeni Street Fighter filmi için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte filmi kimin yöneteceği de belli oldu.

    Yeni Street Fighter Filmini Kitao Sakurai Yönetecek

    Normalde yeni Street Fighter filmini Danny ve Michael Philippou ikilisinin yönetmesi bekleniyordu. Talk to Me filmiyle dikkat çeken Philippou Kardeşler'in varlığı, bu projeyi daha heyecan verici kılıyordu. Ne var ki ikili geçtiğimiz yıl projeden ayrıldı. Onların yerini alması için anlaşılan yeni isimse Kitao Sakurai oldu.

    Philippou Kardeşler korku filmleriyle tanınan isimlerdi. Onların aksine Sakurai ise komedi tarafından geliyor. Daha önce The Eric Andre Show'da yönetmen ve yapımcı olarak görev alan Sakurai, sonraki yıllarda Netflix yapımı komedi filmi Bad Trip'te ve Twisted Metal dizisinde yönetmen koltuğuna oturdu.

    Street Fighter, daha önce birkaç kez sinemaya uyarlanan ender video oyun serilerinden biri. 90'lı yıllarda Jean-Claude Van Damme'ın başrolünü üstlendiği bir film uyarlamasına konu olan seri, son olarak 2009 yılında Street Fighter: The Legend of Chun-Li ile beyaz perdeye konuk oldu. Ancak hiç beğenilmeyen bu film gişede de hayal kırıklığı yarattı. Umalım da yeni uyarlama çıtayı biraz daha yukarı çeksin.

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