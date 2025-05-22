Jason Momoa, yeni Street Fighter filminde rol alabilir

Legendary Entertainment, Andrew Koji ve Noah Centineo'nun yanı sıra ünlü oyuncu Jason Momoa ile de görüşüyor. Momoa'ya hangi rol için teklif götürüldüğü henüz netlik kazanmış değil. Ancak Deadline ya da THR kadar güvenilir olmayan kaynaklar Momoa'nın Blanca rolü için düşünüldüğünü söylüyor. Tabii bu Blanca kısmına şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
Street Fighter Filminin Çekimlerine Yakında Başlanabilir
Kitao Sakurai (Bad Trip)'nin yöneteceği yeni Street Fighter filminin normalde 20 Mart 2026'da gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak hazırlık süreci beklenenden uzun sürünce Sony filmi vizyon takviminden çıkardı. Henüz film için yeni bir tarih açıklanmadı. Ancak filmin artık oyuncu seçme sürecine girmiş olması, çekimlerin yakında başlayabileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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