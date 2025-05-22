Jason Momoa, yeni Street Fighter filminde rol alabilir

Tam Boyutta Gör Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Street Fighter filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz ay gelen bilgiler, filmde Ken ve Ryu karakterlerini canlandırmaları için Andrew Koji ve Noah Centineo ile görüşüldüğünü ortaya çıkarmıştı. O dönemde Nexus Points News tarafından ortaya atılan bu iddia, dün Deadline ve THR gibi güvenilir kaynaklar tarafından da doğrulandı. Diğer yandan bu iki oyuncuya ek olarak sürpriz bir isimle daha görüşüldüğü ortaya çıktı.

Legendary Entertainment, Andrew Koji ve Noah Centineo'nun yanı sıra ünlü oyuncu Jason Momoa ile de görüşüyor. Momoa'ya hangi rol için teklif götürüldüğü henüz netlik kazanmış değil. Ancak Deadline ya da THR kadar güvenilir olmayan kaynaklar Momoa'nın Blanca rolü için düşünüldüğünü söylüyor. Tabii bu Blanca kısmına şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

Street Fighter Filminin Çekimlerine Yakında Başlanabilir

Tam Boyutta Gör Yeni Street Fighter filmi için görüşülen bir diğer isim de WWE'nin yıldız isimlerinden olan Roman Reigns. Onun hangi rol için düşünüldüğü de henüz netlik kazanmış değil.

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Kitao Sakurai (Bad Trip)'nin yöneteceği yeni Street Fighter filminin normalde 20 Mart 2026'da gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak hazırlık süreci beklenenden uzun sürünce Sony filmi vizyon takviminden çıkardı. Henüz film için yeni bir tarih açıklanmadı. Ancak filmin artık oyuncu seçme sürecine girmiş olması, çekimlerin yakında başlayabileceğini gösteriyor.

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