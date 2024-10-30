Çinli hibrit otomobil, tek depo ile 2208 km katederek Guinnes Dünya Rekoru'nu kırdı

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi SAIC'e ait olan Roewe'un D7 DMW modeli, şarj edilebilir hibrit otomobiller içerisinde en uzun mesafeyi katederek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Tek depo ve şarj ile 2208 kilometrelik mesafe kateden otomobil, 100 kilometrede 2,49 litrelik ortalama yakıt tüketimine ulaşmayı başardı.

Zorlu koşullarda rekor sürüşü gerçekleştirildi

Guinness Dünya Rekoru, Çin'in Lanzhou kentinden Urumçi'ye kadar uzanan dört günlük bir yolculuk sırasında kırıldı. Bu süre zarfında araç, Jiayuguan, Dunhuang ve Turpan şehirlerinden geçti. Rota ve test koşullarının tüm detayları açıklanmasa da, 30 derecelik sıcaklık farkları, -8 dereceye düşen hava sıcaklığı, 1600 metrelik rakım farkı ve Gobi Çölü'nden geçiş gibi zorlu koşullar içerisinde sürüş gerçekleştirildi.

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Roewe D7 DMH'nin şarj edilebilir hibrit güç aktarma organı, 110 beygir güç üreten atmosferik 1,5 litrelik benzinli motor ve 201 beygirlik bir elektrik motorundan oluşuyor. Benzinli motor %43 termal verimliliğe ve 16:1'lik yüksek sıkıştırma oranına sahip. Motorun, vites sayısını iki azaltan koaksiyel P1 tahrik ünitesiyle eşleştirildiği ve DHT hibrit şanzımanla yüksek verimlilik sunduğu belirtiliyor.

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Çinli hibrit otomobil, tek depo ile 2208 km katederek rekor kırdı