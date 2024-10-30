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    Anlık Bildirim

    Çinli hibrit otomobil, tek depo ile 2208 km katederek Guinnes Dünya Rekoru'nu kırdı

    Çinli otomobil üreticisi SAIC'e ait olan Roewe'un D7 DMW modeli, şarj edilebilir hibrit otomobiller içerisinde en uzun mesafeyi katederek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.
    Çinli hibrit otomobil, tek depo ile 2208 km katederek rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi SAIC'e ait olan Roewe'un D7 DMW modeli, şarj edilebilir hibrit otomobiller içerisinde en uzun mesafeyi katederek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Tek depo ve şarj ile 2208 kilometrelik mesafe kateden otomobil, 100 kilometrede 2,49 litrelik ortalama yakıt tüketimine ulaşmayı başardı.

    Zorlu koşullarda rekor sürüşü gerçekleştirildi

    Guinness Dünya Rekoru, Çin'in Lanzhou kentinden Urumçi'ye kadar uzanan dört günlük bir yolculuk sırasında kırıldı. Bu süre zarfında araç, Jiayuguan, Dunhuang ve Turpan şehirlerinden geçti. Rota ve test koşullarının tüm detayları açıklanmasa da, 30 derecelik sıcaklık farkları, -8 dereceye düşen hava sıcaklığı, 1600 metrelik rakım farkı ve Gobi Çölü'nden geçiş gibi zorlu koşullar içerisinde sürüş gerçekleştirildi.

    Roewe D7 DMH'nin şarj edilebilir hibrit güç aktarma organı, 110 beygir güç üreten atmosferik 1,5 litrelik benzinli motor ve 201 beygirlik bir elektrik motorundan oluşuyor. Benzinli motor %43 termal verimliliğe ve 16:1'lik yüksek sıkıştırma oranına sahip. Motorun, vites sayısını iki azaltan koaksiyel P1 tahrik ünitesiyle eşleştirildiği ve DHT hibrit şanzımanla yüksek verimlilik sunduğu belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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