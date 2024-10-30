Çinli hibrit otomobil, tek depo ile 2208 km katederek Guinnes Dünya Rekoru'nu kırdı

Zorlu koşullarda rekor sürüşü gerçekleştirildi
Guinness Dünya Rekoru, Çin'in Lanzhou kentinden Urumçi'ye kadar uzanan dört günlük bir yolculuk sırasında kırıldı. Bu süre zarfında araç, Jiayuguan, Dunhuang ve Turpan şehirlerinden geçti. Rota ve test koşullarının tüm detayları açıklanmasa da, 30 derecelik sıcaklık farkları, -8 dereceye düşen hava sıcaklığı, 1600 metrelik rakım farkı ve Gobi Çölü'nden geçiş gibi zorlu koşullar içerisinde sürüş gerçekleştirildi.
Roewe D7 DMH'nin şarj edilebilir hibrit güç aktarma organı, 110 beygir güç üreten atmosferik 1,5 litrelik benzinli motor ve 201 beygirlik bir elektrik motorundan oluşuyor. Benzinli motor %43 termal verimliliğe ve 16:1'lik yüksek sıkıştırma oranına sahip. Motorun, vites sayısını iki azaltan koaksiyel P1 tahrik ünitesiyle eşleştirildiği ve DHT hibrit şanzımanla yüksek verimlilik sunduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu