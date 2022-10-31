Elektrikli Volkswagen ID. Buzz, 20 bin adedin üzerinde sipariş aldı

Tam Boyutta Gör Volkswagen, bundan yedi ay önce ikonik T1 minibüsünden ilham alan yeni elektrikli ID. Buzz ailesini görücüye çıkarmıştı. Alman marka, Avrupa'da yeni elektrikli modeline yönelik ilgiden memnun.

Volkswagen'den yapılan açıklamada, ID. Buzz siparişlerinin daha araçlar bayilere ulaşmadan 20 bin adedi geçtiği belirtildi. Üstelik henüz hem camlı hem de panel van versiyonlarında şimdilik sadece 82 kWsa batarya paketi ve arkadan itiş düzeni tercih edilebiliyor. Diğer versiyonların devreye girmesiyle ilginin artacağı düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör Şirket ID. Buzz'ın üretimine geçtiğimiz Haziran ayında Hannover fabrikasında başladı. Yıl sonuna kadar 15 bin adet, ilerleyen yıllarda ise yılda 130 bin adet üretim planlanıyor. Şu anda Avrupa'da sipariş edilebilen tek versiyonun WLTP'ye göre 423 kilometre sürüş menzili sunduğu belirtiliyor.

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Öte yandan, Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerine inşa edilen elektrikli ID. Buzz'ın fiyatı da epey yüksek. Almanya'daki fiyatlar ID. Buzz Pro için KDV dahil 64.581 eurodan, ID. Buzz Cargo için de 54.430 eurodan başlıyor. Volkswagen ID. Buzz ailesiyle ilgili diğer detaylara linkteki haberimizden göz atabilirsiniz.

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Yeni Volkswagen ID. Buzz, 20 bin adedin üzerinde sipariş aldı