Elektrikli Volkswagen ID. Buzz, 20 bin adedin üzerinde sipariş aldı

Volkswagen'den yapılan açıklamada, ID. Buzz siparişlerinin daha araçlar bayilere ulaşmadan 20 bin adedi geçtiği belirtildi. Üstelik henüz hem camlı hem de panel van versiyonlarında şimdilik sadece 82 kWsa batarya paketi ve arkadan itiş düzeni tercih edilebiliyor. Diğer versiyonların devreye girmesiyle ilginin artacağı düşünülüyor.
Öte yandan, Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerine inşa edilen elektrikli ID. Buzz'ın fiyatı da epey yüksek. Almanya'daki fiyatlar ID. Buzz Pro için KDV dahil 64.581 eurodan, ID. Buzz Cargo için de 54.430 eurodan başlıyor. Volkswagen ID. Buzz ailesiyle ilgili diğer detaylara linkteki haberimizden göz atabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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