Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Volkswagen ID. Buzz, 20 bin adedin üzerinde sipariş aldı

    Alman üretici, Avrupa pazarında elektrikli ID. Buzz modeli için bu yıl üretmeyi planladığından daha fazla sipariş aldı. Şirket yıl sonuna kadar 15 bin araç üretmeyi hedefliyor.
    1
    Yeni Volkswagen ID. Buzz, 20 bin adedin üzerinde sipariş aldı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, bundan yedi ay önce ikonik T1 minibüsünden ilham alan yeni elektrikli ID. Buzz ailesini görücüye çıkarmıştı. Alman marka, Avrupa'da yeni elektrikli modeline yönelik ilgiden memnun.

    Volkswagen'den yapılan açıklamada, ID. Buzz siparişlerinin daha araçlar bayilere ulaşmadan 20 bin adedi geçtiği belirtildi. Üstelik henüz hem camlı hem de panel van versiyonlarında şimdilik sadece 82 kWsa batarya paketi ve arkadan itiş düzeni tercih edilebiliyor. Diğer versiyonların devreye girmesiyle ilginin artacağı düşünülüyor.

    Yeni Volkswagen ID. Buzz, 20 bin adedin üzerinde sipariş aldı Tam Boyutta Gör
    Şirket ID. Buzz'ın üretimine geçtiğimiz Haziran ayında Hannover fabrikasında başladı. Yıl sonuna kadar 15 bin adet, ilerleyen yıllarda ise yılda 130 bin adet üretim planlanıyor. Şu anda Avrupa'da sipariş edilebilen tek versiyonun WLTP'ye göre 423 kilometre sürüş menzili sunduğu belirtiliyor.

    Öte yandan, Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerine inşa edilen elektrikli ID. Buzz'ın fiyatı da epey yüksek. Almanya'daki fiyatlar ID. Buzz Pro için KDV dahil 64.581 eurodan, ID. Buzz Cargo için de 54.430 eurodan başlıyor. Volkswagen ID. Buzz ailesiyle ilgili diğer detaylara linkteki haberimizden göz atabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız