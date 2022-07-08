Yeni Toyota Crown'dan ilk teaser geldi: Sedan-SUV karışımı bir model olacak

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Otomotiv dünyasında Çin hariç pek çok pazarda sedan modellerin yok oluşuna veya farklı bir gövde tipine dönüşmesine şahit oluyoruz. Toyota'nın kendi evindeki amiral gemisi sedan modeli Crown da bu noktada aynı aşamadan geçiyor.

Toyota Crown, yeni nesilde sedan-SUV karışımı bir model olarak karşımıza çıkacak. Kısa süre önce otomobilin yeni tasarımını gösteren patent görselleri ortaya çıkmıştı. Şimdi de Japon üreticiden patent görsellerinin doğruluğunu kanıtlayan bir ipucu görseli paylaşıldı. Söz konusu model 15 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacak.

Yeni Toyota Crown'ın gövde tipine çok da yabancı değiliz. Özellikle Peugeot 408 ile Citroen'in C4 X modelleri aynı yaklaşımla tasarlanan güncel modeller olarak karşımıza çıkıyor. Patent görsellerindeki tasarım ise bizlere Japon üreticinin bZ SDN konseptini anımsatıyor. Burun kısmı, boydan boya uzanan LED şerit ve C sütununda yükselen omuz çizgisi iki farklı çalışma arasındaki benzerliklerden.

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Teknik detaylar henüz belli değil ancak yerel medyada çıkan haberler yeni Crown'ın 4930 mm uzunluğa, 1840 mm genişliğe, 1540 mm yüksekliğe ve 2850 mm aks mesafesine sahip olacağını söylüyor. TNGA-K platformunu kullanacağı belirtilen sedan-SUV karışımı modelin hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit seçeneklerinin bulunacağı, tamamen elektikli versiyonun da gündemde olduğu ifade ediliyor.

Görünen o ki bu tarz sedan-SUV karışımı gövde tipiyle yeni dönemde sık sık karşılaşacağız. Siz bu tarzı beğeniyor musunuz?

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Yeni Toyota Crown sedan-SUV karışımı bir model olacak