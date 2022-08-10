Yeni Toyota Yaris Ativ, Tayland'da tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Tayland'da ve diğer bazı Asya ülkelerinde satılan Toyota Yaris Ativ yenilendi. Dördüncü nesline kavuşan kompakt sedan, selefine kıyasla daha modern görünüyor.

Ön bölümdeki farlarıyla Camry modelini anımsatan Toyota Yaris Ativ'in büyük panjuru ve dikey hava girişleri dikkat çekiyor. Profilden bakıldığında belirgin omuz çizgisi ve 16 inç alaşımlı jantların göze çarptığı kompakt sedanın arka kısmında da siyah bir detayla birleşen stoplar ve siyah arka difüzör bulunuyor. Bunun dışında aracı daha sportif gösteren tampon, marşpiyel ve spoyler gibi eklentilerin sunulduğu Presto paketi de mevcut.

Avrupa'da satılan Toyota Yaris'te TNGA-B platformu kullanılırken Yaris Ativ'de DNGA (Daihatsu New Global Architecture) platformu kullanılmış. Kompakt sedan 4425 mm uzunluğa, 1740 mm genişliğe, 1480 mm yüksekliğe ve 2620 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu selefine kıyasla biraz daha büyük bir otomobil haline getirirken aks mesafesinin de 70 mm daha uzun olduğunu görüyoruz.

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Yeni Toyota Yaris Ativ'in iç mekanı da segmentine göre oldukça şık. Görsellerde yer alan kırmızı sentetik deri gibi materyallerin karşımıza çıktığı alanda 9 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inç yarı dijital gösterge paneli bulunuyor. Multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyonun yanı sıra dört tane USB girişi, otomatik klima, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve 6 hoparlörlü Pioneer ses sistemi de özellikler arasında.

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Kompakt modelin kaputu altında 1.2 litre dört silindirli atmosferik motor görev yapıyor. 93 hp güç ve 110 Nm tork üreten motor Super CVT-i adı verilen otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor. Eko, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunan araçta disk frenler, McPherson tipi ön süspansiyon ve arkada helezon yaylar bulunuyor.

Yeni Toyota Yaris Ativ'in Tayland'daki fiyatları 539.000 Baht (272.000 TL) ile 689.000 Baht (348.000 TL) arasında değişiyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Toyota Corolla'nın Tayland'daki başlangıç fiyatının 1.059.000 Baht (535.000 TL) olduğunu söyleyebiliriz.

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