Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Volkswagen ID. Buzz, özellikleriyle neler sunuyor❓
- 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi
- Dinamik ve sportif görünüm
- Yorumlar
Volkswagen Ticari Araç, tamamen elektrikli ID. Buzz ailesinin yüksek performanslı üyesi ID.Buzz GTX'i Türkiye'de satışa sundu. Yeni Volkswagen ID. Buzz GTX fiyatı 3.750.000 TL'den başlıyor.
Volkswagen ID. Buzz, özellikleriyle neler sunuyor❓
4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi
ID. Buzz GTX’in dikkat çekici özelliklerinden biri sahip olduğu 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi. Üstün çekiş avantajı sunan 4MOTION sistemi; ıslak ve kaygan zeminlerde dahi hem ön hem de arka akslara yerleştirilen elektrik motorları sayesinde güvenli sürüşleri destekliyor. ID. Buzz GTX 1.600 kg’ya varan çekme kapasitesi sunarken, 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde, özellikle ıslak veya kaygan zeminler de dahil olmak üzere, tekne ve römork gibi yükleri çekmek için de ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Dinamik ve sportif görünüm
Yalnızca ID. Buzz GTX modeline özel vişne kırmızısı veya çift renk vişne kırmızısı – mono gümüş gövde rengi seçenekleri diğer renk seçeneklerine ek olarak sunuluyor.
ID. Buzz GTX’in iç mekanı da dış tasarımında olduğu gibi özel şık detaylar barındırıyor. İç mekanda kullanılan koyu tonlar, en güçlü ID. Buzz’ın sportif karakterini vurguluyor. Ailenin siyah tavan döşemesine sahip tek versiyonu olan ID. Buzz GTX’te koltuklar özel GTX tasarımına sahip. Ön tarafta hafıza fonksiyonlu, elektrikli ayarlanabilen, bel destek ayarlı ve masaj özellikli konforlu sürücü ve yolcu koltukları yer alıyor.
ID. Buzz GTX’te standart olarak sunulan Head-up display, 12,9 inç “Ready 2 Discover” radyo, Harman Kardon premium ses sistemi (12+1 hoparlör, 700W çıkış gücü ve subwoofer), çevresel görüş sistemi “Area view”, yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist”, kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı “Side Assist” ve arka yolcu bölümünde bulunan klimatronik klima gibi teknolojik özellikler konfor unsurları olarak öne çıkıyor.
ID. Buzz GTX uzun şasi seçeneğiyle geniş bir yükleme kapasitesi sunuyor. İkinci sıra koltuklar katlanmış ve üçüncü sıra koltuklar çıkarılmış halde 2.469 litreye varan yükleme hacmine ulaşılıyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.