Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Volkswagen Ticari Araç, tamamen elektrikli ID. Buzz ailesinin yüksek performanslı üyesi ID.Buzz GTX'i Türkiye'de satışa sundu. Yeni Volkswagen ID. Buzz GTX fiyatı 3.750.000 TL'den başlıyor.

Volkswagen ID. Buzz, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Volkswagen Ticari Araç markasının bugüne kadarki en güçlü dört çeker modeli olma özelliğine sahip ID. Buzz GTX, toplam 91 kWh kapasiteli bataryası ve yüksek verimli motoruyla 340 PS güç sunuyor. 160 km/s maksimum hıza ulaşabilen ID. Buzz GTX, DC hızlı şarj istasyonlarında 200 kW’a kadar şarj edilebiliyor. GTX’in bataryası, maksimum şarj kapasitesinde yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 26 dakikada ulaşırken, ID. Buzz GTX WLTP standartlarına göre 475 km’ye kadar menzil sunuyor.

4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi

ID. Buzz GTX’in dikkat çekici özelliklerinden biri sahip olduğu 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi. Üstün çekiş avantajı sunan 4MOTION sistemi; ıslak ve kaygan zeminlerde dahi hem ön hem de arka akslara yerleştirilen elektrik motorları sayesinde güvenli sürüşleri destekliyor. ID. Buzz GTX 1.600 kg’ya varan çekme kapasitesi sunarken, 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde, özellikle ıslak veya kaygan zeminler de dahil olmak üzere, tekne ve römork gibi yükleri çekmek için de ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Dinamik ve sportif görünüm

Tam Boyutta Gör ID. Buzz GTX’in dikkat çekici ön ve arka tamponları ona sportif ve dinamik bir görünüm sağlıyor. Parlak siyah yan aynalar, ızgara, yan hava menfezleri, sağ ve sol kapı üzerindeki GTX yazısı ve parlak siyah çerçeveli gündüz sürüş farları son derece şık bir tasarım ortaya koyuyor. 21 inç alüminyum alaşımlı Townsville jantlar ve IQ.LIGHT LED matrix farlar ID. Buzz GTX’te standart olarak sunuluyor.

Yalnızca ID. Buzz GTX modeline özel vişne kırmızısı veya çift renk vişne kırmızısı – mono gümüş gövde rengi seçenekleri diğer renk seçeneklerine ek olarak sunuluyor.

ID. Buzz GTX’in iç mekanı da dış tasarımında olduğu gibi özel şık detaylar barındırıyor. İç mekanda kullanılan koyu tonlar, en güçlü ID. Buzz’ın sportif karakterini vurguluyor. Ailenin siyah tavan döşemesine sahip tek versiyonu olan ID. Buzz GTX’te koltuklar özel GTX tasarımına sahip. Ön tarafta hafıza fonksiyonlu, elektrikli ayarlanabilen, bel destek ayarlı ve masaj özellikli konforlu sürücü ve yolcu koltukları yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Kırmızı kontrast dikişlerle zenginleştirilmiş siyah renkli “GTX Premium” konforlu koltuk döşemesi, çok fonksiyonlu direksiyon simidi üzerindeki kırmızı çapraz dikişler ile GTX yazısı ID. Buzz GTX ‘in sportif görünümünü tamamlıyor.

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ID. Buzz GTX’te standart olarak sunulan Head-up display, 12,9 inç “Ready 2 Discover” radyo, Harman Kardon premium ses sistemi (12+1 hoparlör, 700W çıkış gücü ve subwoofer), çevresel görüş sistemi “Area view”, yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist”, kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı “Side Assist” ve arka yolcu bölümünde bulunan klimatronik klima gibi teknolojik özellikler konfor unsurları olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör ID. Buzz GTX, bir dönemin sembolü olan Samba minibüslerin modern bir yorumu olarak, elektrokromatik panoramik “Smart Glass” akıllı cam tavan opsiyonel olarak satın alınabiliyor. 5+1 koltuklu ID. Buzz GTX’te ikinci sırada sırt ayarlı katlanabilir iki koltuk, üçüncü sırada ise yine sırt ayarlı, katlanabilir ve çıkarılabilir iki koltuk yer alıyor. İkinci sıradaki koltuklar öne doğru 200 mm hareket ettirilebiliyor.

ID. Buzz GTX uzun şasi seçeneğiyle geniş bir yükleme kapasitesi sunuyor. İkinci sıra koltuklar katlanmış ve üçüncü sıra koltuklar çıkarılmış halde 2.469 litreye varan yükleme hacmine ulaşılıyor.

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Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri