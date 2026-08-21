BYD'yi kendi evinde vuracak: Volkswagen'in 13 bin dolarlık yeni hibrit sedanı satışta

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Tam Boyutta Gör Çin pazarında yerel üreticilerin başlattığı agresif fiyat rekabeti karşısında vites artıran Volkswagen, SAIC ortaklığıyla geliştirdiği şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeli ID. Era 5S’i 2026 Chengdu Otomobil Fuarı kapsamında satışa sundu.

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Beş farklı donanım paketiyle sunulan sedan model, lansmana özel 13.260 dolar başlangıç fiyatıyla markanın bölgedeki en erişilebilir yeni enerjili (NEV) otomobili oldu.

Volkswagen’in Çin’deki benzinli modelleri Bora ve Lavida ile benzer bir fiyat seviyesinden pazara giren araç; BYD Seal 06, BYD Qin Plus ve Geely Galaxy Starshine 6 gibi Çinli bütçe dostu devlerin pazar payına göz dikiyor.

160 km saf elektrikli menzil ve 15 dakikada şarj

Tam Boyutta Gör ID. Era 5S, kaputunun altında 1.5 litre 107 beygirlik atmosferik benzinli motor ile 174 beygirlik (130 kW) elektrik motorunun kombinasyonundan güç alıyor. Tek oranlı DHT şanzımanla eşleşen sistemin teknik detayları şöyle:

Batarya ve şarj: 19.1 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya, 160 km (CLTC) saf elektrikli menzil sunuyor.

Hızlı şarj ve V2L: Araç, DC hızlı şarj desteği sayesinde %30’dan %80 doluluğa sadece 15 dakikada ulaşıyor. Ayrıca 3.5 kW gücünde dışarıya elektrik verme (V2L) özelliği bulunuyor.

Tüketim: Batarya doluyken 100 kilometrede 2,82 litre yakıt tüketen araç, bataryası boşaldığında ortalama 4.19 litre yakıt tüketiyor.

4836 mm uzunluğa ve 2766 mm aks mesafesine sahip olan ID. Era 5S; önde McPherson, arkada ise çok noktadan baglantılı bağımsız süspansiyon düzeniyle geliyor.

Yatağa dönüşen koltuklar

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in Avrupa’da fiziki tuşlara dönüş stratejisinin aksine, Çin pazarı için üretilen ID. Era 5S tamamen minimalist bir kokpitle şekillenmiş. Kabinde 15.6 inçlik devasa multimedya ekranı ve 8.8 inçlik dijital gösterge paneli öne çıkıyor. Vites kolunun direksiyon arkasına taşınmasıyla orta konsolda geniş saklama alanları ve kablosuz şarj alanları açılmış.

İç mekândaki en dikkat çekici yeniliklerden biri ise ön koltukların tamamen geriye yatırılarak kabinin çift kişilik bir yatağa dönüştürülebilmesi.

Tam Boyutta Gör Giriş versiyonu hariç tüm paketlerde Seviye 2 otonom sürüş özellikleri standart olarak sunuluyor. Momenta, Carizon ve Horizon Robotics ortaklığıyla geliştirilen yazılım altyapısı sayesinde ID. Era 5S, marka tarihinde ilk kez Navigation-on-Autopilot (NOA) desteğiyle otonom şerit değiştirme ve otomatik park manevralarını gerçekleştirebiliyor.

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BYD'ye rakip Volkswagen ID. Era 5S şok fiyatla satışta

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