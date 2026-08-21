BYD'yi kendi evinde vuracak: Volkswagen'in 13 bin dolarlık yeni hibrit sedanı satışta

Beş farklı donanım paketiyle sunulan sedan model, lansmana özel 13.260 dolar başlangıç fiyatıyla markanın bölgedeki en erişilebilir yeni enerjili (NEV) otomobili oldu.
Volkswagen’in Çin’deki benzinli modelleri Bora ve Lavida ile benzer bir fiyat seviyesinden pazara giren araç; BYD Seal 06, BYD Qin Plus ve Geely Galaxy Starshine 6 gibi Çinli bütçe dostu devlerin pazar payına göz dikiyor.
160 km saf elektrikli menzil ve 15 dakikada şarj
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Batarya ve şarj: 19.1 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya, 160 km (CLTC) saf elektrikli menzil sunuyor.
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Hızlı şarj ve V2L: Araç, DC hızlı şarj desteği sayesinde %30’dan %80 doluluğa sadece 15 dakikada ulaşıyor. Ayrıca 3.5 kW gücünde dışarıya elektrik verme (V2L) özelliği bulunuyor.
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Tüketim: Batarya doluyken 100 kilometrede 2,82 litre yakıt tüketen araç, bataryası boşaldığında ortalama 4.19 litre yakıt tüketiyor.
4836 mm uzunluğa ve 2766 mm aks mesafesine sahip olan ID. Era 5S; önde McPherson, arkada ise çok noktadan baglantılı bağımsız süspansiyon düzeniyle geliyor.
Yatağa dönüşen koltuklar
İç mekândaki en dikkat çekici yeniliklerden biri ise ön koltukların tamamen geriye yatırılarak kabinin çift kişilik bir yatağa dönüştürülebilmesi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: