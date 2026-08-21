Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD'yi kendi evinde vuracak: Volkswagen'in 13 bin dolarlık yeni hibrit sedanı satışta

    Volkswagen, Çin'deki fiyat savaşında el yükselterek şarj edilebilir hibrit sedan modeli ID. Era 5S'i 13.260 dolardan başlayan sınırlı süreye özel fiyatıyla satışa sundu. Araç, BYD'ye doğrudan rakip.

    BYD'ye rakip Volkswagen ID. Era 5S şok fiyatla satışta Tam Boyutta Gör
    Çin pazarında yerel üreticilerin başlattığı agresif fiyat rekabeti karşısında vites artıran Volkswagen, SAIC ortaklığıyla geliştirdiği şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeli ID. Era 5S’i 2026 Chengdu Otomobil Fuarı kapsamında satışa sundu.

    Beş farklı donanım paketiyle sunulan sedan model, lansmana özel 13.260 dolar başlangıç fiyatıyla markanın bölgedeki en erişilebilir yeni enerjili (NEV) otomobili oldu.

    Volkswagen’in Çin’deki benzinli modelleri Bora ve Lavida ile benzer bir fiyat seviyesinden pazara giren araç; BYD Seal 06, BYD Qin Plus ve Geely Galaxy Starshine 6 gibi Çinli bütçe dostu devlerin pazar payına göz dikiyor.

    160 km saf elektrikli menzil ve 15 dakikada şarj

    BYD'ye rakip Volkswagen ID. Era 5S şok fiyatla satışta Tam Boyutta Gör
    ID. Era 5S, kaputunun altında 1.5 litre 107 beygirlik atmosferik benzinli motor ile 174 beygirlik (130 kW) elektrik motorunun kombinasyonundan güç alıyor. Tek oranlı DHT şanzımanla eşleşen sistemin teknik detayları şöyle:

    • Batarya ve şarj: 19.1 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya, 160 km (CLTC) saf elektrikli menzil sunuyor.

    • Hızlı şarj ve V2L: Araç, DC hızlı şarj desteği sayesinde %30’dan %80 doluluğa sadece 15 dakikada ulaşıyor. Ayrıca 3.5 kW gücünde dışarıya elektrik verme (V2L) özelliği bulunuyor.

    • Tüketim: Batarya doluyken 100 kilometrede 2,82 litre yakıt tüketen araç, bataryası boşaldığında ortalama 4.19 litre yakıt tüketiyor.

    4836 mm uzunluğa ve 2766 mm aks mesafesine sahip olan ID. Era 5S; önde McPherson, arkada ise çok noktadan baglantılı bağımsız süspansiyon düzeniyle geliyor.

    Yatağa dönüşen koltuklar

    BYD'ye rakip Volkswagen ID. Era 5S şok fiyatla satışta Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in Avrupa’da fiziki tuşlara dönüş stratejisinin aksine, Çin pazarı için üretilen ID. Era 5S tamamen minimalist bir kokpitle şekillenmiş. Kabinde 15.6 inçlik devasa multimedya ekranı ve 8.8 inçlik dijital gösterge paneli öne çıkıyor. Vites kolunun direksiyon arkasına taşınmasıyla orta konsolda geniş saklama alanları ve kablosuz şarj alanları açılmış.

    İç mekândaki en dikkat çekici yeniliklerden biri ise ön koltukların tamamen geriye yatırılarak kabinin çift kişilik bir yatağa dönüştürülebilmesi.

    BYD'ye rakip Volkswagen ID. Era 5S şok fiyatla satışta Tam Boyutta Gör
    Giriş versiyonu hariç tüm paketlerde Seviye 2 otonom sürüş özellikleri standart olarak sunuluyor. Momenta, Carizon ve Horizon Robotics ortaklığıyla geliştirilen yazılım altyapısı sayesinde ID. Era 5S, marka tarihinde ilk kez Navigation-on-Autopilot (NOA) desteğiyle otonom şerit değiştirme ve otomatik park manevralarını gerçekleştirebiliyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    800 bine alınacak arabalar trafik polisleri ceza yazınca prim alıyor mu mercedes w140 18 btu klima kaç metrekare soğutur 12 volt tv

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO 15.6&quot; V15
    LENOVO 15.6" V15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum